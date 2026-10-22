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Otkrivamo sramnu spregu blokadera sa ekstremnom levicom u Francuskoj: Ruše krstove i statue svetaca, a sada spremaju izborni inženjering za srpske izbore!

Pojedini predstavnici srpske dijaspore u Francuskoj, direktno povezani sa blokaderskim pokretom, organizuju svoj izborni štab usred Pariza i to u prostorijama fanatičnog, ekstremno levičarskog i trockističkog pokreta La Libre Pense!

Tokom izbornog dana ovi anarhistički saveznici okupljaće pristalice, organizovaće dovoz lica iz Tuluza i drugih gradova direktno u Srpski kulturni centar na glasanje, a sve to uz pomno praćenje i direktna uključenja za njihovu omiljenu televiziju N1!

Ali ko su zapravo ljudi kod kojih se blokaderska lista ufoteljila u Parizu?

Radi se o radikalnoj organizaciji ozloglašenoj po tome što sa Antifom i drugim anarhističkim grupama pravi haos po ulicama Francuske, dok im je glavna meta - hrišćanstvo!

Ovi saveznici blokadera vode agresivni krstaški rat protiv svih hrišćanskih obeležja podnose tužbe protiv države i zahtevaju hitno uklanjanje i rušenje svetih krstova i statua svetaca iz javnog prostora!

Međutim, njihovo bezbožništvo ide pod ruku sa najgorim licemerjem dok bi da proteruju krstove i srpske i hrišćanske svetinje, isti ti ljudi otvoreno, i strastveno zastupaju nošenje hidžaba i propagiraju islamske simbole!

Pored ove agresivne antihrišćanske histerije, ovi istomišljenici blokadera su redovno opravdavali ulično nasilje u kom je u Francuskoj zapaljeno na hiljade objekata, sramno prebacujući krivicu na policiju.

Povezanost Blokaderske liste sa ovakvim strukturama ukazuje na duboko ideološko umrežavanje sa ekstremnim i antihrišćanskim krugovima u inostranstvu!