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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" u obraćanju na velikom skupu u Hali sportova u Beogradu obratio se posebno penzionerima.

"Penzionerima sam beskrajno zahvalan za svaku vrstu podrške. To su ljudi koji su gradili ovu zemlju, to su ljudi koji su izgradili sve ono što danas imamo, to su ljudi koji imaju znanje i iskustvo. Ali penzioneri su ljudi koji imaju veliko srce, koji znaju kako se brine o budućnosti ove zemlje. I oni su i 2014, kada je bilo teško, verovali u to da možemo da napravimo veliki preokret u ovoj zemlji, i to smo uradili", rekao je Vučić i dodao:

"Zato vam, dragi penzioneri, beskrajno hvala, a mi ćemo znati to da vratimo. Penzije će da prate plate, i prosečna penzija za 4 godine je 800 evra."

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