"Penzionerima sam beskrajno zahvalan za svaku vrstu podrške. To su ljudi koji su gradili ovu zemlju, to su ljudi koji su izgradili sve ono što danas imamo, to su ljudi koji imaju znanje i iskustvo. Ali penzioneri su ljudi koji imaju veliko srce, koji znaju kako se brine o budućnosti ove zemlje. I oni su i 2014, kada je bilo teško, verovali u to da možemo da napravimo veliki preokret u ovoj zemlji, i to smo uradili", rekao je Vučić i dodao: