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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski danas je u Loznici, u prisustvu gradonačelnice Dragane Lukić, Udruženju osoba sa invaliditetom "Lagator" uručila ključeve pristupačnog kombi vozila, za čiju je nabavku Ministarstvo izdvojilo blizu 7,5 miliona dinara.

Na kraju posete, kada je ministarka krenula, jedna majka htela je posebno da joj se zahvali, izgrli i izljubi.

"Uručili smo kombi vozilo za osobe sa invaliditetom u Loznici. Događaj se završio, krenuli smo dalje, ali zastali smo zbog jedne majke koja je htela posebno da nas pozdravi", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Ovakvi trenuci najviše znače."

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