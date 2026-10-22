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Danas od 16.00 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.

Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Hale sportova, a naši reporteri Aleksandar Krkobabić i Olga Tomić izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.

Gosti u studiju Kurir televizije biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B

Rajko Petrović, politikolog

Vesna Veizović, glavna i odgovorna urednica portala Vaseljenska

Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije

Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica Srpskog nedeljnika Kompas

Poruke sa skupa

Kašanski je stava da plata može biti samo veća od onoga što je najavio Vučić.

Foto: Kurir Televizija

- Reč obećanje je bila devastirana, ali je Vučić vratio život toj reči. Plata može biti samo veća od onoga što obeća, nikako manja - dodao je Kašanski. Inače, čitao sam vesti sa N1 i razumeo zašto ne smeju da ugoste Vučića, oni su "mrtvi ladni" pre par sati rekli kako je Vučić slagao sa tim ko je sve podržao Studentsku listu, odnosno Felinger, Plenković, Đukanović, Kurti... I oni napišu da nigde nije dokumentovano da su Plenković i Kurti podržali listu. Ja sam svoji očima gledao konferenciju u Zagrebu kada su njih dvojica podržali političku opciju u Beogradu. Kako da ugoste Vučića kada može da im pusti snimak kako lažu oko toga - govori Kašanski.

Radoslav Marjanović je pričao o glasačima i o tome što SNS u proteklih 14 godina stabilan uz to da ispunjava sve obećanja koja daju.

Foto: Kurir Televizija

- Pre svega, uspeh SNS i Aleksandra Vučića su rezultati. Suština je da imamo jasan plan i program od 2012. godine i na svim izborima smo imali jasan program koji se realizovao. Danas mnogo više ljudi radi, smanjena je nezaposlenost, preko 300 fabrika je otvoreno širom zemlje. Kada pogledate konkretne rezultate, ali vidite poruku koja stalno dolazi od predsednika, a to je da mi moramo da ispravljamo naše greške i da radimo bolje. Takvu samokritiku nećete čuti ni od koga, a mi pokušavamo da popravimo sve naše greške - rekao je Marjanović.

Sanja Purić je komentarisala to što će prosečne plate biti 1.500 evra.

Foto: Kurir Televizija

- Vučić je sve što je obećao ispunio. Ovo su sada poslednje poruke iz ove kampanje koje su iznete. Cela njegova kampanja mi govori da je išao po Srbiji, slušao ljude, bukvalno od čoveka do čoveka, što je retkost za ljude koji su prvi na listi. Čuo je mnoge probleme, koje je i rekao, a mislim da je najvažnije da ovo nije samo predizborna kampanja kada je on u pitanju, već iza njega stoje rezultati i sve što je obećao, on je ispunio - rekla je Purić.

Saša Milovanović je komentarisao ljude koji glasaju za drugu opciju, pa je izneo primer iz sopstvenog okruženja.

- Vučić je nudio razgovor, a kao da su sa druge strane imali zabranu da pričaju, niti da slušaju jer ako bi slušali, mogu da dobiju kontraargument, koji može da izazove sumnju da su ipak na pogrešnoj političkoj strani. Zato Vučić nije mogao ni 20 minuta da bude na N1 jer oni usađuju mržnju. Gledam u svom okruženju, ljudi koji glasaju za drugu stranu, nisu u stanju da na civilozovan način prime informaciju ili mišljenje. To je neverovatno. Uopšte ne žele da slušaju, kao zid su, nema razgovora na bilo koju temu. Ta mržnja koja je usađena, ispoljavaju je kao argument u nedostatku činjenica. Ljude koji glasaju za drugu stranu ne mrzim, to su prijatelji, komšije, naši ljudi, ne možemo da ih mrzimo. Međutim, kod njih se vidi đavo u očima, to nikada nismo videli. Pre 20 godina, u kafani su se politički protivnici nadmudrivali, pa zagrljeni odlazili iz kafane - rekao je Milovanović.

Ivana Vučićević je pričala o okupljenim ljudima, pa je rekla da je to tiha većina koja se oslobodila.

Foto: Kurir Televizija

- To je velika većina koja će u nedelju zaokružiti broj jedan bez dilema. Oni žele dobro Srbiji, budućnosti i deci. Ovde se odlučuje kakav život želimo, a svi ubačeni elementi koji su pokušali obojenu revoluciju, vidimo kako rade i kako se spremaju za izbore. Potcenili su narod misleći da je glup, ali narod zna rezultate i šta je obeležilo ovu vlast. Pričamo o ozbiljnim planovima i da će Srbija nastaviti da ređa uspehe. Kada su videli da Srbija može da uživa poverenje svih mogućih svetskih sila, onda sve ide uzlaznom putanjom i za građane, od zdravstva, puteva i svega ostalog. Videli smo da predsednik Vučić priča sa svakim građaninom, dok sa druge strane potcenjuju građane i vrše nasilje - rekla je Vučićević.

Rajko Petrović je ocenio koliko je važna kampanja, ako iza te liste stoji 14 godina rezultata koji su evidentni.

Foto: Kurir Televizija

- Svaka kampanja je važna. Lestvica je visoko podignuta s obzirom da je koalicija Aleksandra Vučića 14 godina beleži natprosečne rezultate, jako je teško pronaći pandam takvom uspehu. Kao i u svakoj drugoj zemlji, u Srbiji postoji veliki broj neodlučnih ljudi, oni koji će poslednjih dana odlučiti za koga će glasati, a sva istraživanja govore da će taj procenat ljudi glasati za koaliciju Ujedinjena Srbija. Ljudi kada vagaju, oni se odluče za onog ko nudi konkretna rešenja za ljude - govori Petrović.

Vesna Veizović nema dilemu da će sve što je obećano na skupu biti i ispunjeno.

- Vučić je u proteklih 14 godina ispunio svako obećanje koje je zadao, pa ne vidim zašto sada ne bi bilo tako. Imajući u vidu geopolitičku situaciju, mi smo uz Vučića izdradili izvanredne odnose sa Rusijom, Kinom i Amerikom - rekla je Veizović.

Saša Milovanović je komentarisao najave oko povećanja plata i penzija, ali i glavnih pet tačaka, gde se pored boljeg životnog standarda, nalaze i zdravlje ljudi, obrazovanje, vodosnabdevanje i energetika.

02:09 SAŠA MILOVANOVIĆ U KURIR SPECIJALU: "Vučić ispunjava obećanja, a njegovi politički protivnici nemaju nikakav plan za budućnost" Izvor: Kurir televizija

- Kada to poredite sa onim šta je Vučić uradio proteklih godina, ovo jeste izvesno, pa je povećao plate, penzije, obezbedio energetiku, izgradio putne mreže, brze pruge i tako dalje. Pruga kojom se kretalo 30 na sat, sada se kreće 200, a ići ćemo i do Beča tom prugom, tu su KC, bolnice, škole... U svakom indikatoru vidimo boljitak u odnosu na period od 2000. do 2012. godine. Vučić drži do obećanja, ali kada to poredite, stavite na tas sa drugom listom, a tu ne vidimo nikakvo obećanje, osim mučenja "ćacija" i Vučića. Druga strana se nije izjasnila ni oko jednog srpskog pitanja, nemaju odnose prema svetu, nemaju priče o budućnosti naše zemlje - rekao je Milovanović, pa dodao:

- Srdanović, prvi na njihovoj listi, je od medicinske plate, a nije puno radio, uspeo da kupi nekretninu u Hrvatskoj od preko milion i po evra, da ima protok na računu od preko 800.000 evra i ko zna šta sve u Srbiji. Dakle, on je kao doktor sa samo državnom praksom, a nije na kraju radnog veka, prihodovao nekoliko miliona evra.

Atmosfera uoči skupa

Olga Tomić, reporterka Kurira, nalazi se unutar hale sportova, pa je iznela detalje uoči govora Aleksandra Vučića.

Foto: Kurir Televizija

- Verujem da u studiju možete da čujete da se trenutno peva himna naše zemlje, a muzički program je završen pre nekoliko minuta. Čeka se govor nosioca liste. Koliko mogu da primetim, on je trenutno ušao u salu, a tu je veliki broj transparenata. Velika količina ljudi je u ovom trenutku - govori Tomić.

Poslušajte šta su građani ispred hale sportova na Novom Beogradu rekli uoči skupa:

02:09 Građani ispred Hale sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu Izvor: Kurir televizija

Reporter Kurira Aleksandar Krkobabić je ispred Hale sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.

Foto: Kurir Televizija

- Po atmosferi može se reći da kiša i loše vreme apsolutno nije pokvarilo građanima motiv i nameru da dođu na današnji skup. Pre sat vremena počeo je muzički program, a uskoro se očekuje obraćanje Aleksandra Vučića, nosioca liste "Ujedinjena Srbija". Sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Saobraćaj se u okolini hale ne odvija, ali je sve kako bi trebalo da bude. Veliki broj ljudi je ušao u halu, a oni koji nisu zauzeli mesto, ispred su, a njima je obezbeđen video-bim - govori Krkobabić.

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