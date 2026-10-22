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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" održao je govor pred krcatom Halom sportova u Beogradu. 

Veliki skup liste "Ujedinjena Srbija" u Hali sportova Foto: Videoplus

Vučić je uz ogromno podršku građana izašao na binu i sa okupljenima zapevao dobro poznati hit "Ruzmarin", a potom otkrio i 5 tačaka za napredak Srbije.

- Na kraju, pošto mi je ovo poslednje obraćanje na nekom skupu uoči izborne tišine, hoću da vam kažem jedno veliko hvala i za vašu ljubav od trenutka kada nisam predsednik, kada sam običan građanin. Da vam kažem da sam tvrd na suzi, ali mi je više puta došlo da zaplačem zbog ljubavi koju osećam prema vama, prema svim divnim ljudima Srbije, prema onima koji znaju koliko je veliki ulog u nedelju i koliko je težak, opak i masivan napad na našu zemlju. I zato vam hvala, i zato vas molim da u nedelju se spremimo, da se u nedelju spremimo, olovku u ruke, zaokružimo ono što je potrebno, i da ih pobedimo - poručio je Vučić, a potom se oglasio i na Instagram nalogu.

- Vi ste već pobedili, ovo ne dolazi spolja, ovo dolazi iz srca i duše!

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