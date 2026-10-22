BESPLATNI ZUBARI, MAMOGRAFI I PRENATALNI TESTOVI" Vučić u Hali sportova objavio veliku vest: Najavio ulaganja od milijardu i 300 miliona evra
- Vučić je u Hali sportova najavio ulaganja u zdravstvo od 1,3 milijarde evra, uz obavezne mamografe u bolnicama i kliničkim centrima.
- Poručio je da prenatalni testovi treba da budu besplatni, kao i da će država pomagati lečenje retkih bolesti i nabavku inovativnih lekova.
- Najavio je i povratak besplatnih stomatoloških usluga do kraja 2027. godine, za decu i starije građane.
Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" tokom današnjeg obraćanja na velikom skupu liste u Hali sportova u Beogradu najavio je ulaganja u zdravstvo, besplatne stomatološke usluge i obnovu bolnica.
- Svaka bolnica i Klinički centar mora imati mamografe, a ne da kažeš "idi kod privatnika" Ti plati skupo! A građani će imati pravo, jer su to platili. Od ulaganja od milijardu i 300 miliona evra, garantujem vam, a na sve to dolazi do ulaganja u svašta, to će nam biti prioritetni zadatak! Kao i borba protiv retkih bolesti, plaćaćemo lekove da se pomogne najugroženijima, pomagaćemo za inovativne lekove, da izlečimo ljude od karcinoma. Takođe ćemo uložiti novac da ne plaćate prenatalne testove, drage trudnice. To smo morali da imamo ranije, kod nas će da bude džabe i tako mora da bude.
Potom je istakao besplatne zubare.
- Nama su se oni, što bi da se vrate na vlast, preodenuli u drugo ruho. Oni su 2006. ukinuli zubare za obične ljude, a moja namera je da do kraja 2027. ponovo imate besplatne stomatološke usluge, da mogu stariji i deca da se besplatno leče i popravljaju zube - naveo je i dodao:
- I to su ogromne promene.
Najavio je i obnovu bolnica.
Kurir.rs