- Svaka bolnica i Klinički centar mora imati mamografe, a ne da kažeš "idi kod privatnika" Ti plati skupo! A građani će imati pravo, jer su to platili. Od ulaganja od milijardu i 300 miliona evra, garantujem vam, a na sve to dolazi do ulaganja u svašta, to će nam biti prioritetni zadatak! Kao i borba protiv retkih bolesti, plaćaćemo lekove da se pomogne najugroženijima, pomagaćemo za inovativne lekove, da izlečimo ljude od karcinoma. Takođe ćemo uložiti novac da ne plaćate prenatalne testove, drage trudnice. To smo morali da imamo ranije, kod nas će da bude džabe i tako mora da bude.