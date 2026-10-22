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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas u Hali sportova u Beogradu sa početkom u 16 časova. Veliki broj građana stigao je kako bi pružio podršku ovoj listi i njenom nosiocu Aleksandru Vučiću.

U Hali sportova ori se podrška Vučiću i pesma "Ruzmarin", a okupljeni imaju priliku da uživaju u sjanoj atmosferi i muzičkim hitovima naših poznatih muičkih zvezda poput Nele Vidaković, Nadežda Bilić, sestara Gobović...

00:15 Veliki skup "Ujedinjene Srbije" u Hali sportova u Beogradu Izvor: Kurir

Jedan od okupljenih na Velikom skupu Ujedinjene Srbije u Beogradu govorio je o najvećim uspesima politike Aleksandra Vučića, izdvojivši izgradnju infrastrukture, bolnica i škola, kao i zapošljavanje mladih.

Foto: Ilija Ilić

"Smatram, kao što ste i videli, svuda ovde, kuda god krenemo, putevi, mostovi, škole, bolnice, sve je to urađeno kako treba pod njegovim rukovodstvom. Videli su kako se vodi politika.

Svi najveći predsednici, od Putina, od Si Đinpinga, iz Indije, svi su mu dodelili najviše poklone, odlikovanja i sve ostalo", poručio je građanin.

Foto: Ilija Ilić

"Srbija koja brine o svojoj deci"

Još jedan od građana izneo je svoje viđenje budućnosti zemlje i objasnio šta za njega znači ujedinjena Srbija.

"Ujedinjena Srbija za mene znači Srbija koja radi, Srbija koja se gradi, Srbija koja brine o svojoj deci, Srbija koja svakoga dana dobija nove fabrike, nove puteve i Srbija bez blokada", poručio je on uoči skupa Ujedinjene Srbije.

1/22 Vidi galeriju Veliki skup "Ujedinjene Srbije" u Hali sportova u Beogradu Foto: Ilija Ilić

"Glasajte za broj jedan"

Devojka koja dolazi iz Beograda pozvala je da se glasa za broj jedan.

"Podržavamo politiku Aleksandra Vučića", kaže ona i poziva građane da u nedelju 25. oktobra glasaju za broj jedan.

Zapevala Cakana

U Hali sportova pred velikim brojem ljudi zapevala je i pevačica Cakana.

1/19 Vidi galeriju Veliki skup "Ujedinjene Srbije" u Hali sportova Foto: Ilija Ilić

Student uz Vučića: Za Ujedinjenu Srbiju

Student koji je došao na skup istakao je da žele da pokažu kolika je snaga onih koji stvarno vole svoju zemlju.

- Želeli bismo da poručimo svakom građaninu da moramo biti složni - ističe ovaj mladić.

Veliki broj građana ispred Hale sportova