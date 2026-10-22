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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da ta lista danas ima skupove u 150 mesta, a ne samo jedan veliki skup u Beogradu i istakao da su tako hteli da pošalju poruku da za njih Srbija nije samo Beogad.

"Nije Beograd sve, zato smo se mi odlučili da danas držimo u 150 mesta skupove, a ne da držimo jedan ogroman u Beogradu, jer smo ih držali i u Nišu i u Novom Sadu i na drugim mestima. I time hoćemo da pošaljemo ljudima poruku da za nas Srbija nije samo Beograd, već i sva druga mesta u ovoj našoj prelepoj zemlji", rekao je Vučić u emisiji Oko na RTS.

Vučić je na početku gostovanja zahvalio javnom servisu što su i njemu, kako je rekao, dozvolili da predstavi program "Ujedinjene Srbije".

"Ponosan sam na način na koji smo vodili kampanju. Mi smo vodili jednu ozbiljnu, čistu kampanju u kojoj nismo vređali tuđe porodice, nismo napadali ljude na ulicama, nismo osuđivali nasilje, dok neki drugi, ni baš najteže napade na žene, nisu osuđivali i nisu umeli da kažu da im je žao. I srećan sam što smo se suprotstavili veoma moćnom protivniku koji je ubrizgao mnogo, mnogo novca u našu zemlju sa željom da sruši uspehe Srbije i da se Srbija vrati u prošlost, tamo gde je bila 2000. do 2012. godine", rekao je Vučić.

On je naglasio da je ponosan na tu kampanju, kao i na ljude koji su se stavili u jedan široki narodni pokret otpora protiv onih koji bi da strane ambasade upravljaju našom zemljom.