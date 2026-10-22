SRBIJA NIJE SAMO BEOGRAD Vučić: Zato danas imamo skupove u 150 mesta širom zemlje
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da ta lista danas ima skupove u 150 mesta, a ne samo jedan veliki skup u Beogradu i istakao da su tako hteli da pošalju poruku da za njih Srbija nije samo Beogad.
"Nije Beograd sve, zato smo se mi odlučili da danas držimo u 150 mesta skupove, a ne da držimo jedan ogroman u Beogradu, jer smo ih držali i u Nišu i u Novom Sadu i na drugim mestima. I time hoćemo da pošaljemo ljudima poruku da za nas Srbija nije samo Beograd, već i sva druga mesta u ovoj našoj prelepoj zemlji", rekao je Vučić u emisiji Oko na RTS.
Vučić je na početku gostovanja zahvalio javnom servisu što su i njemu, kako je rekao, dozvolili da predstavi program "Ujedinjene Srbije".
"Ponosan sam na način na koji smo vodili kampanju. Mi smo vodili jednu ozbiljnu, čistu kampanju u kojoj nismo vređali tuđe porodice, nismo napadali ljude na ulicama, nismo osuđivali nasilje, dok neki drugi, ni baš najteže napade na žene, nisu osuđivali i nisu umeli da kažu da im je žao. I srećan sam što smo se suprotstavili veoma moćnom protivniku koji je ubrizgao mnogo, mnogo novca u našu zemlju sa željom da sruši uspehe Srbije i da se Srbija vrati u prošlost, tamo gde je bila 2000. do 2012. godine", rekao je Vučić.
On je naglasio da je ponosan na tu kampanju, kao i na ljude koji su se stavili u jedan široki narodni pokret otpora protiv onih koji bi da strane ambasade upravljaju našom zemljom.
"Protiv onih koji bi ponovo da nam nezaposlenost bude na nivou od 25,9 odsto kakva je bila 2012. godine, protiv onih koji bi ponovo da nam dinar bude 200 dinara prema evru, a sa vrednosti 75 dinara na 117, i prvi put u svojoj istoriji imali smo stabilan dinar u prethodnih 14 godina. Ponosan sam na naše rezultate, ali i na naše planove i programe", rekao je Vučić.