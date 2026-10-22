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Do parlamentarnih izbora u Srbiji ostala su još tri dana. U nedelju, 25. oktobra, građani će odlučivati o tome ko će voditi zemlju i kojim će putem Srbija nastaviti. Završnica kampanje donosi dva skupa u Beogradu, dok lje ista "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija” okupila pristalice u Hali sportova "Ranko Žeravica” na Novom Beogradu, Studentska lista održala je završni predizborni skup na Slaviji.

U središtu kampanje nisu samo ekonomska pitanja i svakodnevni život, već i najvažnija državna i nacionalna pitanja: Kosovo i Metohija, odnosi sa Rusijom i Kinom, evropske integracije i budućnost srpske spoljne politike. U svetu velikih geopolitičkih previranja, pitanje je ko nudi jasnu strategiju, ko ima konkretan program i ko je spreman da preuzme odgovornost za odluke od kojih zavise državni interesi Srbije.

1/18 Vidi galeriju Veliki skup liste Ujedinjena Srbija u Hali sportova Foto: Videoplus

Gosti “Usijanja" koji su analizirali političku atmosferu u Srbiji bili su Veroljub Arsić, iz Srpske napredne stranke, Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, Srđan Barac, pravnik i politički analitičar i Borko Kašanski, njuz direktor Kurira.

Šešelj je ocenio izjavu Srdanovića i Vladana Kuzmanovića o Kosovu.

- To su obe izdajničke izjave. Postoji popriličan broj ljudi koji bi za novac izdali i oca iz groba, a kamoli Srbiju ili deo Srbije. Mi moramo da bduemo svesni toga i da prepoznamo takve ljude. Kosovo je najveća svetinja za srpski narod i nema trgovanja sa Kosovom. Ko odustane od borbe za Kosovo, on neka uđe u istoriju kao izdajnik. Treba biti velika budala pa poverovati Srdanoviću. Međutim, naučnici koji su naučili stari turski jezik, on je pisan u srednjem veku, pa su došli do turskih dokumenata, odnosno spisa gde je svaka turska bitka predstavljena. Nigde nije pisalo da su Turci pobedili na Kosovu. Kada su pitali Kustosa šta to znači, on je rekao da je to jedini turski poraz, a još poraz gde su izgubili sultana. Ima još istorije da izučimo, treba mladi ljudi da se osposobe za istorijsko istraživanje - govori Šešelj.

Srđan Barac je pričao o organizacionom delu liste Ujedinjena Srbija.

Foto: Kurir Televizija

- Organizaciono, prva lista Ujedinjena Srbija, je pokazala da ima ogromne kapacitete. Sa druge strane imamo nepolitički subjekt, neki izborni subjekt koji nema strukturu, nema organizacionu snagu, niti program, ali i da ima program nema ljude koji mogu da ga sprovedu. Vučić se prošetao Novim Sadom sa građanima koji su prilazili, nigde nije bilo zastojao, ceo dan je sve funkcionisalo, a sve to govori o ozbiljnosti organizacije. Vučić gura Srbiju, ne zaustavlja je - govori Barac.

Šešelj je komentarisao atmosferu današnjeg skupa na Novom Beogradu, ali i celokupnu kampanju vladajuće stranke.

- Mislim da je ovo dosad bila najbolja kampanja jedne vladajuće stranke. Bila je najkvalitetnija, najbolje osmišljena i najbolje rukovođenja. Mislim da je dobra okolnost to što je glavna uloga pridata Aleksandru Vučiću, bivšem predsedniku, koji sada nije ni predsednik stranke, već običan građanin, ali ima najveći politički autoritet u Srbiji. Sada, kada je običan građanin, žele da mu sruše autoritet, ali ne ide. Funkcija ne čini čoveka, već doprinosi da čovek razvije dodatne sposobnosti, da iskaže dodatne kvalitete i da nekada preduzme neophodne mere, ali je mnogo važniji lični autoritet. Taj autoritet je Vučić sticao dugo. Bilo je tu i lošiji faza, dok je bio u SRS, pa je došlo kod nas do unutrašnjeg rascepa, klimalo se to, ali da nije bilo njegovih ličnih sposobnosti, nikada Tomislav Nikolić ne bi bio u stanju da organizuje novu opozicionu partiju. Tu su do izražaja došle Vučićeve organizacione sposobnosti i njegov radni elan. - rekao je Šešelj, pa nastavio:

Foto: Kurir Televizija

- Njega je prvo predstavio Dragan Todorović, rekavši da se na Novom Beogradu pojavili mladići i ja sam izrazio želju da ih sve upoznam. Vučića sam pustio u prvu vatru sa jednim svojim profesorom sa Pravnog fakulteta da ide na televizijski duel. Ja odmah bacim ljude u vatru, pa ko preživi pričaće. Vučić ga pobedi u toj debati. Tada je bila izborna atmosfera, pa mi bilo žao što ga nismo stavili na više mesto na listi. Sedimo moj kum Milan Dragišić i ja u automobilu, on je izabran za poslanika. Nije se isticao političkim aktivnostima, ali je bio značajan sponzor stranke. Milan Dragišić je bio na listi i prođe na listi. Njemu kažem, šteta što ovog malog Vučića nismo stavili na neko više mesto. On kaže da će se povući kako bi Vučić bio. Do kraja života mu cenim taj potez. Kada sam od Bogoljuba Karića dobio prvi telefon za stranku, ja sam ga dao Vučiću.

Gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, je pričao za Kurir televiziju o jučerašnjem veličanstvenom skupu u Nišu.

Foto: Kurir Televizija

- Sinoć je bio veličanstven skup, ogroman broj ljudi je bio na Trgu Kralja Milana, a to pokazuje da se Srbija na pravi način priprema za izbore, podržavajući listu "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija". Danas je to jedini način da pokažemo kakvu Srbiju želimo u budućnosti. Pričali smo o tome šta je sve izgrađeno u Nišu u proteklih desetak godina. Doveli smo brojne investitore, a grad Niš je uvek imao veliku podršku od strane Aleksandra Vučića. Imamo velike projekte, fabrike, novi KC, imamo puno toga što je u planu da se gradi, ali i ono što se trenutno gradi, a to je novo porodilište koji je verovatno najveći projekat koji radimo. Nišlije prepoznaju sve ovo i vide koliko je SNS doneo dobrobiti sunarodnicima - govori Pavlović.

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