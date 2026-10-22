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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su objavljeni neki falfalsifikovani dokumenti gde je navedeno da je navodno, dok je bio na funkciji predsednika Srbije, pomilovao ljude vezano za slučaj "nadstrešnica" i istakao je reč o još jednoj u nizu laži njegovih političkih neistomišljenika.

"Vidite s kakvim, poštovani građani, samo da vidite s kakvim mi prevarantima imamo posla. Oni su danas objavili nekakav falsifikovani dokument gde sam, tobože, pomilovao ljude koji su, i abolirao ljude, vezano za aferu nadstrešnica. Kakva je to strašna laž, kao i sve drugo što izmišljaju. I ja im kažem sto puta da se dalje ne upuštaju u laži, da će sve videti kada to nadležni državni organi budu uradili i objavili, u skladu sa zakonom. Ali ne vredi", rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da su slične laži izrečene i kada su u pitanju slučajevi poput Jovanjice, zvučnog topa i Sarajevo safarija.

"Za to vreme su nekome uništavali živote. I sve što su rekli ikada, uvek su slagali. Ali cilj opravdava sredstvo. Baš briga i Blera i Klintona i svakog drugog što su lagali da Irak ima atomsku bombu. Ubili čoveka, ubili jednu naciju, uništili sve što su stigli da unište. To što su slagali, nikom ništa. E, tako i ovima: to što lažu svaki dan, nikom ništa", naveo je Vučić.

Dodao je da je u čitavoj priči jako važno da su građani videli da oni koji izmišljaju laži nemaju nikakvu politiku ni program, niti bilo kakav stav o nacionalnim interesima.

"Sutra bi uveli sankcije Rusiji. Pa nije Putin glup pa da to ne zna, pa nije slučajno rekao koga podržava, a koga ne podržava. Oni nisu rekli ništa oko genocida. Nisu rekli ništa oko Kosova i Metohije, jer ne smeju da kažu ništa, jer oni koji su ih finansirali sve vreme su im rekli: o tome ne smete da pričate. I ja nemam nikakav problem", naglasio je Vučić.

Naveo je da će ukoliko izgubi na izborima čestitati protivnicima kao što je to uradio i bezbroj purta do sada, a da ukoliko njegova lista pobedi, niko tu pobedu neće moći da ospori ili je oduzme.

"Ja sam uveren da su ljudi videli gde je budućnost, i pozivam posebno ljude koji mog doba, nešto mlađe, nešto starije, da obavezno izađu na izbore. I naše najstarije. I da glasajući na tim izborima, bez obzira šta im ko kaže, da razmisle o budućnosti i svoje dece i svojih unuka.