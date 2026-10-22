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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski obratila se pratiocima na Instagramu.

"Dragi prijatelji,

Trudila sam se da svoje naloge na društvenim mrežama koristim za predstavljanje svakodnevnih aktivnosti, koje obavljam kao ministar u Vladi Republike Srbije.

Politička uverenja su stvar ličnog izbora, ali dužnost svakog nosioca javne funkcije jeste da radi u interesu svih građana, bez obzira na njihova politička opredeljenja.

Upravo zato sam u prethodnom periodu svesno izbegavala objavljivanje stranačkog i političkog sadržaja, poštujući propise koji se odnose na funkcionersku kampanju i nastojeći da svojim primerom pokažem koliko je važno razdvojiti institucionalnu od političke uloge.

To, naravno, ne znači odsustvo ličnih uverenja, koje imam i kao građanin i kao predsednik Srpske stranke Zavetnici.