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Sveštenik Slobodan Čavka ispričao je potresnu priču o baki koja zbog demencije više nije prepoznavala ni rođenog sina, ali je i dalje znala da se prekrsti, traži molitvu i poželi da se pričesti.

Njegove reči otkrivaju snažnu poruku o veri, duši i onome što srce pamti čak i kada razum počne da zaboravlja.

"Ta baka je dementna"

Sveštenik je objasnio da ga je ovaj susret podsetio na to koliko duboko vera može da bude ukorenjena u čoveku, čak i kada sećanja i razum počnu da slabe.

Foto: AP Photo

- Pre nekoliko dana sam pozvan u jedan starački dom u mojoj parohiji, da se pomolim za jednu baku koja je izrazila želju da ja dođem. Ta baka je dementna, ona praktično nema realan dodir sa ovim svetom više - ispričao je sveštenik u jednom podkastu i dodao:

- Čak kada smo došli, ona nije znala ko je njen sin. On je stao ispred nje i pitao: "Ko sam ja?" Ona kaže: "Ti si moj otac". Dakle, do te mere ona ne razume ko je ko, ali je znala da se prekrsti, i znala je da traži molitvu, i da traži sveštenika.

Foto: Facebook Printskreen

"To je srce zapamtilo"

Otac Čavka kaže da je žena čak izrazila želju i da se pričesti.

- I onda mene pitaju: "Pa kako je to moguće, ona ne prepoznaje svoga sina, a traži pričešće, traži molitvu." Ja kažem: "Pa zato što je to srce zapamtilo, a ne razum." Dakle, to je ta razlika: što srce ipak upamti nešto više, i mi mislim da treba da srcem odlučujemo kada nas ono tera da činimo nešto bolje, da budemo bolji - naglasio je on.