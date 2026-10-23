Slušaj vest

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na današnjoj sednici još dve izborne liste za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Proglašene su liste: "Rumunska partija Rumuni pobeđuju - Dr Jon Sfera" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine i izbornu lista "Demokratska partija Bugara - Nebojša Ivanov" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine.

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina zakazani su za 8. novembar.

Ne propustitePolitikaJAVNI RED I MIR I BEZBEDNOST GRAĐANA SU PRIORITET! Direktor policije Dragan Vasiljević o izbornom procesu
odihr.jpeg
Politika"POŠTUJTE USTAV I ZAKONE, BIĆE PROCESUIRANI SVI KOJI POKUŠAJU DA REMETE RED I MIR" Više javno tužilaštvo u Beogradu uputilo važan apel pred izbore
Više javno tužilaštvo u Beogradu.jpg
Politika"DIREKCIJA MUPA AKTIVNO SPROVODI MERE IZ SVOJE NADLEŽNOSTI" Vasiljević: Cilj da ceo izborni proces protekne potpuno bezbedno!
odihr.jpeg