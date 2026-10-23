Politika
RIK: Proglašene još dve izborne liste za izbore za savete nacionalnih manjina
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Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na današnjoj sednici još dve izborne liste za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Proglašene su liste: "Rumunska partija Rumuni pobeđuju - Dr Jon Sfera" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine i izbornu lista "Demokratska partija Bugara - Nebojša Ivanov" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine.
Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina zakazani su za 8. novembar.
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