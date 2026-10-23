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Neočišćeni dimnjaci, neispravne električne instalacije, grejalice ostavljene bez nadzora i nepažljivo odlaganje pepela među najčešćim su uzrocima požara tokom grejne sezone. Na opasnosti koje prete domaćinstvima upozorio je Živoslav Ivković, komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Sremskoj Mitrovici, tokom obraćanja u prostorijama Odeljenja za vanredne situacije, na Rumskom putu bb. Koliko su ove opasnosti ozbiljne, pokazuju i raniji podaci: tokom prethodne grejne sezone, do 20. januara 2025. godine, u Sremu je evidentirano čak 90 požara na građevinskim objektima.

Sa dolaskom hladnijih dana i početkom grejanja povećava se opasnost od požara u porodičnim kućama i stambenim zgradama. Vatrogasci upozoravaju da i naizgled bezazlena nepažnja može imati ozbiljne posledice, naročito u starijim objektima.

Dimnjaci među najvećim opasnostima – posebno u starim kućama

Prema rečima komandanta Živoslava Ivkovića, požari dimnjaka česta su pojava tokom grejne sezone.

Iako se vatra u mnogim slučajevima zadrži unutar dimnjaka, postoji opasnost da se proširi na krovnu konstrukciju, a zatim i na ostatak kuće.

Posebno su ugroženi stariji objekti koji nemaju betonsku tavanicu, već takozvani karatavan, u čijoj konstrukciji ima dosta zapaljivog materijala. U takvim kućama neispravan ili neočišćen dimnjak može predstavljati ozbiljnu opasnost, jer se požar može brzo proširiti na drvene delove krova.

Ivković posebno upozorava na opasnu praksu pokušaja čišćenja dimnjaka spaljivanjem naslaga čađi. Takav način čišćenja nikako se ne preporučuje, jer nekontrolisano sagorevanje čađi može izazvati požar dimnjaka i njegovo širenje na druge delove objekta.

Grejalice, produžni kablovi i pepeo – greške koje mogu izazvati požar

Pored dimnjaka, opasnost predstavljaju i električne grejalice, naročito kada se koriste nepravilno.

Vatrogasci upozoravaju na nekoliko čestih grešaka: ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, sušenje odeće u njihovoj neposrednoj blizini i priključivanje više uređaja velike snage na isti produžni kabl

Preopterećenje električnih instalacija može izazvati pregrevanje i požar, posebno u starijim kućama sa dotrajalim instalacijama.

Još jedna opasnost često se potcenjuje – pepeo iz peći na čvrsto gorivo. I kada na prvi pogled izgleda ugašeno, u pepelu može ostati žar koji je dovoljan da zapali plastičnu kantu, kontejner ili drugi zapaljivi materijal.

Zbog toga se pepeo mora odlagati u odgovarajuće metalne posude, na bezbednom mestu, dok se potpuno ne ohladi.

Kako sprečiti požar tokom grejne sezone?

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Sektor za vanredne situacije apeluju na građane da redovno održavaju dimnjake i odgovorno koriste grejna tela.

Posebno je važno:

Očistiti i proveriti dimnjake, uz angažovanje stručnog lica.

Proveriti ispravnost peći, grejalica i električnih instalacija.

Ne ostavljati uključene grejalice bez nadzora.

Ne sušiti odeću neposredno uz grejna tela.

Ne preopterećivati produžne kablove.

Ne odlagati pepeo sa žarom u plastične kante i kontejnere.

Ukloniti zapaljive predmete iz neposredne blizine peći i grejalica.

Ako izbije požar, odmah pozvati 193

U slučaju požara građani treba odmah da pozovu vatrogasce na broj 193.

Ako postoji opasnost od širenja vatre ili dima, potrebno je upozoriti ukućane, bezbedno napustiti objekat i sačekati vatrogasno-spasilačku jedinicu.

Gašenju manjeg početnog požara može se pristupiti samo ukoliko to ne ugrožava sopstvenu bezbednost i postoji siguran put za izlazak.