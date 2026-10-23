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Deo evropskog kontinenta, najvipe onaj zapadni, potresaju najteži socijalni i politički nemiri u novijoj istoriji. Ulice Pariza, Rima i Liona postale su ratne zone, nasilni protesti, napadi demonstranata na policiju, na građane, uništavanje imovine i kulturno istorijskih spomenika, vanredna stanja, izlazak vojske na ulice postali su svakodnevica zemalja koje su decenijama smatrane bastionima stabilnosti.

FRANCUSKA: Pariz u ruševinama, opšta opsada

Srce 'zemlje ljudskih prava' gori pod naletom najžešćih nemira u modernoj istoriji. Ulice Pariza, Liona i Marselja su neprepoznatljive: zapaljene su zgrade institucija, uništena je gradska većnica u Limožu, policijski čas je na snazi...

Vlada u Parizu mobilisala je vojne snage kako bi sprečila potpuni slom.

Jedna osoba je ubijena, a nekoliko drugih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila jutros u departmanu Ivlin, u zapadnom delu Pariskog regiona, kada je muškarac iz vozila otvorio rafalnu paljbu na ulici.

Glavni francuski studentski sindikat, UNEF, pozvao je na nove skupove u subotu, dok su "Žuti prsluci" prijavili planove za marš kroz centar Pariza istog dana. Predsednik Francuske Emanuel Makron obećao je u sredu da će sprečiti ponavljanje nasilja od prošlog vikenda na protestima.

ITALIJA: Elitne jedinice i dronovi na ulicama Milana

Nakon krvavih sukoba demonstranata i policije na severu zemlje, Rim je izveo oružane snage. U Milanu je povređeno 200 policajaca tokom nereda u poslednjih nekoliko dana.

1/11 Vidi galeriju Italija Milano protesti neredi Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Elitna padobranska brigada "Folgore“, uz podršku borbenih dronova, patrolira ulicama Milana kako bi povratila kontrolu.

Hitno se menjaju zakoni, uvode se drastične zatvorske kazne za organizatore skupova i učesnike u neredima.

- Uvodi se novo krivično delo: nasilno učešće u demonstracijama. Ko u grupi od pet ili više ljudi na protestu baca kamenje, flaše ili upotrebi palice zaprećeno je do 5 godina zatvora i novčana kazna do 20.000 evra. Kazna je stroža ako je lice maskirano ili ako je nekog povredilo - izjavila je italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Ministar pravde Karlo Nordi rekao da je neophodno pojačati kapacitete popravnih domova, kao i mogućnost da se delovi zatvora i kazneno-popravnih ustanova za odrasle prenamene za smeštaj maloletnika.

BELGIJA: Brisel i Lijež pod suzavcem i vodenim topovima

Sedište Evropske unije pretvoreno je u bojno polje, upotrebljena su sva raspoloživa sredststva protiv masovnog bunta koji je paralizovao državu. Policija je u Briselu i Liježu upotrebila suzavac i vodene topove protiv demonstranata.

Demonstranti su gađali policajce ciglama i pirotehničkim sredstvima, do sada je uhapšeno više od 250 osoba, a Belgija je primila 26 pritužbi zbog navodnog policijskog nasilja tokom protesta u Briselu.

ALBANIJA: "Flamingo revolucija" i napad na vlast

Tirana je u potpunom kolapsu. Nasilni protesti, poznati kao "Flamingo revolucija", eskalirali su u otvorene ulične borbe i napade molotovljevim koktelima na policijske kordone. Zahteva se hitna ostavka kompletne vlade.

Protesti su nastavljeni sinoć ispred kabineta albanskog premijera Edija Rame: policija je intervenisala vodenim topovima, demonstranti su se privremeno udaljili, a zatim pregrupisali.

Prethodno je grupa mladih, obučenih u crno i sa maskama, pomerila kamene klupe ispred Raminog kabineta na kojima je on ostavio pozivnice na dijalog, i formirala je blokadu ispred cisterne sa vodom parkirane u blizini zgrade gde se nalazi kabineta,

ŠPANIJA I PORTUGAL: Socijalni slom na Pirinejima

Madrid, Barselona, Lisabon, Porto... Ulice su punih mesec dana poprišta sukoba demonstranata sa organima reda.

Hiljade ljudi u Portugalu protestovalo je zbog stambene krize, privedeno je 55 osoba u portugalskom glavnom gradu.

I dok se zapadne prestonice ruše pod naletom nasilnih demonstranata, Srbija usred ovog evropskog cunamija stoji mirno i ponosno. Scenario koji danas gledamo od Rima do Brisela - naša država je odlučno sprečila!

SRBIJA: Nesalomivi bedem

Prošlogodišnji pokušaji destabilizacije Srbije razbili su se o otpornost srpskog naroda i državnih institucija. Vodeni topovi i suzavac nisu viđeni na ulicama srpskih gradova. Odgovorna politika, mudri potezi vlasti i vrhunska taktička zrelost očuvali su mir, sigurnost i suverenitet građana.

04:37 Stravično nasilje blokadera u Novom Sadu Izvor: Kurir

Država je odbranila ustavni poredak i bezbednost svakog čoveka bez prolivanja krvi! Nijedna ucenjivačka politika, nijedan pokušaj izazivanja uličnog puča i unutrašnjeg rata nije uspeo da pokoleba državni vrh i bezbednosni aparat.

Evropa je finansijski i socijalno ugrožena pod teretom sopstvenih promašaja, dok je Srbija sačuvala svoju ekonomiju, nastavila izgradnju i ostala jedina oaza stabilnosti, reda i mira na podivljalom Starom kontinentu. Naslovi o vanrednim stanjima, uvođenju policijskog časa, vojsci na ulicama - su naslovi daleko od nas, tamo daleko od Srbije!

Ova Srbija stoji ponosito, uspravno i nikada jača, kao svetionik stabilnosti i jasan dokaz kako se čuva sopstvena država!