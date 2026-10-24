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Vršilac dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić čestitala je Nenadu Stevandiću i narodnm poslanicima 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske.

- Čestitam mom prijatelju @nenad_stevandic i svim narodnim poslanicima 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske - napisala je Brnabić na Instagramu.

Ona je istakla da je ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske.

- Ponosni smo na neraskidive veze Republike Srbije i Republike Srpske i na nikad intenzivniju saradnju naša dva parlamenta. Sigurna sam da ćemo u budućnosti tu saradnju samo dodatno jačati - izjavila je Brnabić.

(Kurir.rs)

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