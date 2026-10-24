Politika
"PONOSNI SMO NA NERASKIDIVE VEZE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE" Ana Brnabić čestitala 35 godina Narodne skupštine RS
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Vršilac dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić čestitala je Nenadu Stevandiću i narodnm poslanicima 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske.
- Čestitam mom prijatelju @nenad_stevandic i svim narodnim poslanicima 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske - napisala je Brnabić na Instagramu.
Ona je istakla da je ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske.
- Ponosni smo na neraskidive veze Republike Srbije i Republike Srpske i na nikad intenzivniju saradnju naša dva parlamenta. Sigurna sam da ćemo u budućnosti tu saradnju samo dodatno jačati - izjavila je Brnabić.
(Kurir.rs)
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