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Nakon Pojasa Presvete Bogorodice, kome se tokom boravka u Beogradu, prema podacima SPC, poklonilo više od 1,1 milion ljudi, iz svetogorskog manastira Vatopeda stiže veliki deo Časnog krsta Gospodnjeg. Reč je o svetinji koja se, prema crkvenom predanju, poštuje kao parče krsta na kojem je razapet Isus Hrist.

Razgovor patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatopeda o dolasku svetinje Foto: Spc

Dolazak je najavljen tokom razgovora patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema, igumana Vatopeda. U saopštenju o tom susretu SPC navodi da će u srpsku prestonicu uskoro stići deo Časnog krsta koji je Sveti knez Lazar darovao ovom manastiru. I Bogorodičin pojas crkveno predanje povezuje s Lazarovim darivanjem Vatopeda, pa dve svetinje, osim mesta u kojem se čuvaju, spaja i ime srpskog vladara.

Svetinja sa Golgote

Značaj Časnog krsta za hrišćane proističe iz Hristovog stradanja i vere u njegovo Vaskrsenje. Drvo koje se čuva kao deo krsta sa Golgote vernici poštuju kao neposrednu vezu sa žrtvom koju je Hrist podneo za spasenje sveta.

Raspeće Hristovo, freska iz manastira Visoki Dečani nastala oko 1340. godine Foto: Printscreen

U pravoslavlju se krst naziva i Životvornim, jer u Hristovom stradanju i Vaskrsenju hrišćani prepoznaju pobedu nad smrću. Zato je i poklonjenje Krstu u bogosluženju povezano sa slavljenjem Vaskrsenja. Smisao pristupanja svetinji jeste molitva i vera u Raspetog i Vaskrslog Hrista.

Predanje o pronalaženju Časnog krsta vodi nas do IV veka, Jerusalima i carice Jelene, majke cara Konstantina. Ona je pronašla krst na kojem je Isus razapet, a jerusalimski patrijarh Makarije uzdigao ga je pred okupljenim narodom. Uspomenu na taj događaj čuva praznik Vozdviženja Časnog krsta, u narodu poznat kao jesenji Krstovdan.

Duge kolone vernika

Vezu kneza Lazara sa svetinjama Vatopeda čuva i zapis Svetog Nikodima Svetogorca, koji manastir prenosi na svom sajtu. U njemu se pominje knežev prilog manastiru - krst sa delom Časnog drveta i Bogorodičinim pojasom. Svedočanstvo je to o mestu i ugledu koje je srpski knez zadržao u duhovnom pamćenju svetogorske zajednice.

Časni krst Gospodnji Foto: Manastir Vatoped

Poštovanje Časnog krsta u Srbiji starije je od vremena kneza Lazara. Istoričarka Danica Popović navodi da su zalaganjem Svetog Save čestice Časnog krsta pribavili Hilandar, Studenica i Žiča. Njihovo prisustvo u najvažnijim srpskim manastirima pokazuje koliko je poštovanje ove svetinje bilo duboko ukorenjeno u životu srednjovekovne Srbije.

Tačan datum dolaska u Beograd, mesto i raspored poklonjenja još nisu zvanično navedeni.

1/15 Vidi galeriju Nepregledne kolone ljudi koji čekaju da celivaju Pojas Presvete Bogorodice Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Još su sveže slike hiljada ljudi koji su u tišini i molitvi čekali da pristupe Pojasu Presvete Bogorodice. Pred Hramom Svetog Save redovi su se danima protezali okolnim ulicama, a 24. maja, prema tadašnjim navodima SPC, kolona je bila duža od kilometar i po. Na ispraćaju Bogorodičinog pojasa 6. juna patrijarh Porfirije podsetio je da su pojedini vernici čekali deset, dvanaest, pa i četrnaest sati da pristupe svetinji.

Car Lazar i njegova porodica, litografija Pavla Čortanovića iz 1860. godine Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo