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Strateški dijalog Srbije i SAD postao je meta novih pokušaja opstrukcije u američkom Kongresu, gde pojedini lobisti i politički akteri nastoje da oslabe poziciju naše zemlje i uspore unapređenje odnosa Beograda i Vašingtona. Pod plaštom zaštite demokratije i prava manjina plasiraju se negativni narativi o Srbiji, ali i predlozi zakona i rezolucija, a iza takvih aktivnosti bez greške se prepoznaje namera da se osujeti sve veće približavanje dve države, ocenjuju sagovornici Kurira.

Zaštitnici Prištine

Među akterima koji predvode ove inicijative, koje često podrazumevaju i sankcije ciljane na državljane Srbije, nalaze se kongresmen Džo Vilson, univerzitetski predavač Edvard Džozef, istraživačica Ivana Stradner, dok se Priština, odnosno albanski lobi, i Zagreb izdvajaju kao najagilniji regionalni centri lobiranja protiv srpskih interesa. Albanski lobisti u američom Kongresu, predvođeni kongresmenima Vilsonom, Bolom Kitingom i Kitom Selfom, pokrenuli su inicijative usmerene protiv Srbije.

Reč je o predlogu zakona "Srbija akt" (Serbia Act) koji predviđa moguće sankcije, dodatne pritiske i uslovljavanje strateškog dijaloga odnosima Beograda sa Rusijom i Kinom, kao i rezoluciji koja osporava održavanje zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a u Beogradu 2027. godine. Po pravilu, inicijative prate podrška nezavisnosti Kosova i kritike srpske vlasti.

Kroz pisma, političke inicijative i plasiranje optužbi na račun Srbije, pomenuti kongresmeni, potpomognuti spoljnim saradnicima poput osvedočene zaštitnice albanskih interesa Ivane Stradner, nastoje da stvore sliku o našoj zemlji kao problemu za region, dok se pod parolama demokratije i zaštite manjinskih prava prikrivaju politički ciljevi Prištine i Zagreba.

Aljbin Kurti sa Bilom Kitingom Foto: Printscreen

Dileme nema da Kiting i ostali albanski lobisti u Kongresu, inače vatreni zagovornici kosovske nezavisnosti i kažnjavanja Srbije zbog odnosa sa Kinom i Rusijom, pokušavaju da nateraju Vašington da okrene leđa Srbiji, odnosno da Srbiju uslovljava i slabi i tako obezbedi prostor za albanske i velikoalbanske interese.

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković upozorava za Kurir da je suština ovih aktivnosti da se uspori približavanje SAD i Srbije i oslabi sve uspešnije srpsko lobiranje.

Nenad Vuković Foto: Kurir Televizija

- Treba jasno reći: tačka u kojoj se susreću vremešni kongresmen iz Južne Karoline Džo Vilson, predavač sa univerziteta "Džon Hopkins" Edvard Džozef, mlada istraživačica sa naših prostora Ivana Stradner i drugi plaćeni i "pro bono" lobisti je rad protiv srpskih interesa pod firmom zaštite demokratije i prava manjina u Srbiji. Konkretniji cilj je zaustavljanje ili bar usporavanje američko-srpskog približavanja i slabljenje efikasnosti srpskog lobiranja koje više nije neuspešno i zanemarljivo kao u prošlosti. Često je u lobiranju čak i važnije osujetiti protivnika nego ostvariti željeni cilj. Netransparentnost ciljeva, odnosno zamagljivanje delovanja lobista predstavljanjem lobiranja kao borbu za pravedne ciljeve, pa čak i predstavljanje da je to u srpskom interesu, nisu nepoznate, već mnogo puta viđene i oprobane lobističke taktike. Na Srbiji i Republici Srpskoj je da takve taktike prepoznaju i na adekvatan i primeren način istima pariraju. Ovo nije lak zadatak i zahteva kompetentno, posvećeno i kontinuirano lobiranje - objašnjava Vuković.

Ubedljiva manjina

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da u Kongresu mnogi regonalni neprijatelji Srbije imaju svoje lobiste, ali da je njihova politička težina u zanemarljiva.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Znamo da imaju po tri člana Kongresa i Senata, demokrata i republikanaca, ali to nije ni jedan odsto. Samo po sebi to ne mora da ima težinu. Mogu razne grupe da izbace razne inicijative, ali poenta je da li to može da dobije većinu u Kongresu, da li je to nešto što podržava Stejt department ili što bi Tramp potpisao kao zakon. Dakle, daleko je od toga. Oni nemaju šanse da proguraju te negativne narative i da poremete uzlaznu liniju srpsko-američkih odnosa. Bar za sada to tako deluje, a videćemo posle izbora kakva atmosfera se kreira. Međutim, ni demokrate više nisu one koje mi pamtimo iz devedesetih godina. Ima tu mnogo zdravorazumskih ljudi koji znaju značaj Srbije za region i gledaju da ti dobri odnosi budu još bolji, jer je to interes i SAD, ne samo naš. U Kongresu sigurno nema većine koja bi ozbiljno poremetila naš strateški dijalog - naglašava Miletić.

Tokovi novca: Plaćaju kongresmene zaradom od striptiz klubova Nedavno je poznata aktivistkinja Evi Kokalari objavila da je glavni finansijer aktivnosti lidera Demokratske partije Salija Beriše i lidera PR Fatmira Medijua u SAD biznismen Nik (Nazar) Mehmeti. Prema njenim rečima, Mehmeti je vlasnik nekoliko striptiz klubova u Teksasu i šef organizacije "Albanci za Ameriku PAC", preko koje pokriva troškove političkih putovanja i sastanaka. Kokalari tvrdi da se ovaj novac koristi za kupovinu pažnje američke politike i za uticaj na kongresmene poput Kita Selfa, Pita Sešnsa i Džoa Vilsona. Kurir je u više navrata pisao o aktivnostima albanskog lobija u SAD. Za ove u Kongresu postoje i pisani tragovi o plaćanju pojedinih kongresmena da rade za albanske interese, pa se tako među podacima portala OpenSecrets jasno vidi da je kongresmen Kit Self, inače ko-sponzor predloga Zakona Srbiji, primao donacije od Albanians For America PAC i to 5.000 dolara za ovogodišnji izborni ciklus i 3.300 dolara za izborni ciklus 2024.

On kaže da su Priština i Zagreb svakako najagilniji u našem komšiluku da preko Kongresa i svojih plaćenih lobista rovare protiv Srbije.

- To je ta simbioza uspostavljena kao protivteža Srbiji, ali mislim da to nije ništa novo i da je njihov uticaj sve slabiji. Sećamo se i Eliota Engela, i Boba Mendeza, i Nensi Pelosi i cele te garniture koja je sad ili u penziji ili u zatvoru zbog korupcije. Hoću da kažem da je došlo do ozbiljnih promena i u Kongresu, i da je to sad nova atmosfera. Ali naravno nema opuštanja, jer guraju se negativni narativi i to i jeste tendencija, jer žele da pokažu da Srbija ne može ništa da uradi na polju poboljšanja odnosa sa SAD, a to prosto nije istina. Promenila se atmosfera i globalni odnosi su drugačiji, tako da mi moramo da tražimo tu svoju šansu. Moramo da nastavimo da lobiramo i vredno radimo na promovisanju istine koja je bila zatrpana raznim medijskim spinovima i lažima protiv Srba i korak po korak, verujem da ćemo značajno unaprediti odnose sa SAD - zaključuje Miletić.

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