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Građani Srbije koji svakog meseca izdvajaju novac za terapiju od avgusta ove godine plaćaju znatno manje za pojedine lekove, a uštede dostižu i nekoliko hiljada dinara po pakovanju.

Država je preuzela veći deo troškova za 18 medikamenata koji se izdaju na recept, uključujući lekove za sprečavanje krvnih ugrušaka i lečenje srčane slabosti, dok se istovremeno najavljuju nova ulaganja u zdravstveni sistem, bolnice i savremenu dijagnostičku opremu.

Kako je ranije precizirano planovi obuhvataju završetak zdravstvenih objekata širom zemlje, nabavku savremene medicinske opreme i dostupnost novih inovativnih lekova.

U planu su i nove i rekonstruisane bolnice i domovi zdravlja, kao i njihovo opremanje savremenom dijagnostičkom opremom, uključujući skenere, mamografe, aparate za magnetnu rezonancu kao i besplatni prenatalni testovi za trudnice.

U avgustu je stupila na snagu trajna mera pojeftinjenja pojedinih lekova, u okviru koje je država preuzela deo troškova za 18 medikamenata koji se izdaju na recept.

Država pokriva do 70 odsto

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Za ovu meru, prema dostavljenim podacima, iz republičkog budžeta izdvojeno je 3,7 milijardi dinara, a najveću korist treba da imaju pacijenti kojima je neophodna dugotrajna terapija, uključujući hronične bolesnike i starije građane.

Promene, podsetimo, obuhvataju 16 lekova iz grupe antikoagulanasa, koji se koriste za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka, kao i dva leka za lečenje srčane slabosti.

Za antikoagulanse država pokriva 70 odsto cene, dok pacijenti plaćaju preostalih 30 odsto. Prema navedenim podacima, umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata sada iznosi između 600 i 1.100 dinara.

Kada je reč o dva leka za lečenje srčane slabosti, država pokriva polovinu cene. Pacijenti su ove terapije ranije plaćali od 2.500 do 4.500 dinara, dok se nova doplata kreće od oko 1.700 do 2.200 dinara.

Smanjenje izdataka za lekove posebno je značajno za građane koji svakog meseca izdvajaju novac za redovnu terapiju. Niže doplate mogu da im olakšaju kućni budžet i doprinesu tome da ne odlažu nabavku propisanih lekova zbog njihove cene.

Foto: Rafal Rodzoch / Caia Image / Profimedia

Detaljni spisak i cene lekova koji su pojeftinili

Lekovi za lečenje hronične srčane slabosti (Država pokriva 50 odsto, pacijent 50)