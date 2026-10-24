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Republička izborna komisija će sutra redovno izveštavati javnost o toku sprovođenja izbora za narodne poslanike i izlaznosti birača na izbore, a prva konferencija će biti održana u osam časova.

Konferencije za novinare planirane su i u terminima od 11.05, 13.05, 15.05, 17.05 i 19.05 časova, najavljeno je iz Republičke izborne komisije.

Kako se dodaje, po potrebi RIK će organizovati i vanredne konferencije za novinare, o čemu će blagovremeno obavestiti.

Iz RIK-a za strane medije napominju da im je za rad na teritoriji Republike Srbije neophodno da budu akreditovani od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija.