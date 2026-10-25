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U Srbiji se danas održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani se opredeljuju za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasa se na 8.392 biračkih mesta. Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 časova.

07.03 - Gužve u Raški ispred biračkih mesta i pre otvaranja

Pola sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.

Ispred Srednje škole „Kraljica Jelena“ pola sata pre otvaranja birališta pedesetak ljudi već čeka kako bi svoju građansku dužnost ispunili što pre i ta kolona se svakog trenutka povećava.

Foto: Kosovo online printscreen

Prema podacima Republičke izborne komisije 43.149 birača ima pravo glasa u četiri opštine na severu od kojih će građani Severne Mitrovice i Zvečana glasati u Raški, Leposavića u Rudnici, a Zubinog Potoka u Ribariću.

07.02 - Kilometarske kolone automobila na Jarinju, mnogi prelaze i pešice

Na prelazu Jarinje od ranih jutarnjih sati formirane su kilometarske kolone vozila. Srbi sa Kosova krenuli su na glasanje na parlamentarnim izborima u Srbiji.

Prema rečima građana koji se nalaze u koloni, vozila pristižu još od tri sata ujutru, a na prelazak se čeka duže od sat vremena.

Mnogi i pešice prelaze Jarinje.

Veliki broj građana uputio se ka najbližim mestima u centralnoj Srbiji, gde ostvaruju svoje biračko pravo.

07.02 - Meštani Štrpca krenuli na biračko mesto u Kuršumliji

Pet autobusa sa meštanima opštine Štrpce krenulo je jutros oko pet časova za Kuršumliju, kako bi glasali na parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije. Na put dug oko 120 kilometara, do biračkog mesta određenog za glasače iz ove opštine, mnogi su krenuli i privatnim automobilima.

Meštani opštine Štrpce glasaju u prostorijama fabrike „Jumko“ u Rači kod Kuršumlije.

07.01 - Građani Severne Mitrovice od ranog jutra krenuli ka Raški na glasanje

Građani Severne Mitrovice jutros su već od pet časova krenuli ka Raški kako bi ostvarili svoje biračko pravo na vanrednim parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije. Na autobuskoj stanici od ranih jutarnjih sati primetan je veliki broj ljudi koji se pripremaju za polazak ka centralnoj Srbiji.

Zbog povećanog broja građana koji su se uputili ka Raški, tokom jutra očekuju se gužve na prelazu Jarinje. Građani su na put krenuli u ranim jutarnjim satima kako bi na vreme stigli do svojih biračkih mesta i ostvarili svoje građansko pravo.

07.00 - Glasa se isključivo iza paravana, koji obezbeđuje tajnost glasanja. Lične isprave obavezne

Građani glasaju na onom glasačkom mestu na kojem su upisani u izvod iz biračkog spiska, uz važeću ličnu kartu ili pasoš.

Ukoliko poziv za glasanje nije dostavljen, na veb stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, građani mogu da provere na kojem biračkom mestu glasaju. Glasa se isključivo iza paravana, koji obezbeđuje tajnost glasanja.

Ukoliko se neko zatekne na biračkom mestu ili neposredno ispred prilikom zatvaranja, odnosno do 20 časova, biće mu omogućeno da glasa.

Lične isprave obavezne

Građani na biračko mesto treba da ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš. Glasanje je slobodno i tajno, a poziv za glasanje nije uslov za ostvarivanje biračkog prava.

Birači koji nisu u mogućnosti da glasaju na glasačkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, mogu da glasaju van biračkog mesta, ukoliko su ranije o tome obavestili lokalnu izbornu komisiju, odnosno birački odbor na dan glasanja najkasnije do 11 časova.

Birači koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nisu u stanju da sami popune glasački listić, imaju pravo da glasaju na biračkom mestu uz pomoć pomagača kojeg birač sâm odredi da umesto njega, onako kako mu naloži, popuni glasački listić.

Birači sa Kosova i Metohije svoje pravo glasa ostvaruju na 60 biračkih mesta u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu.

U zavodima za izvršenje krivičnih sankcija biće otvoreno 29 biračkih mesta, dok birači koji su danas na odsluženju vojnog roka, vojnoj vežbi, školovanju, jedinicama ili ustanovama vojske, mogu da glasaju na 28 biračkih mesta.

Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje je prijavljeno 102.147 birača.

Republička izborna komisija donela je odluku da se na svim biračkim mestima u inostranstvu glasanje sprovodi tako da traje 13 časova i da se završi najkasnije u 20.00 po vremenu u Republici Srbiji.

Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u 20 sati. U tom periodu na javnim skupovima, u elektronskim i štampanim medijima ne smeju se objavljivati procene rezultata, javno predstavljati kandidati za narodne poslanike, kao i njihovi programi. Isto pravilo važi i za portale koji su registrovani kao mediji.

Ovo su 15. parlamentarni izbori od obnove višestranačja u Srbiji 1990. godine, a deseti vanredni.

06.59 - 18 izbornih lista

1. ''Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija''

2. "Ivica Dačić – Faktor stabilnosti"

3. "Studentska lista – Studenti pobeđuju"

4. "Rasim Ljajić – Ljudski SDP/CDP" (izborna lista bošnjačke nacionalne manjine)

5. "Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor" (izborna lista mađarske nacionalne manjine)

6. "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje" (izborna lista bošnjačke nacionalne manjine)

7. "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u – Slobodan Nikolić" (izborna lista ruske nacionalne manjine)

8. "Autentična desnica – dr Miloš Jovanović – Novi DSS – Monarhisti, Srpska koalicija – Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski".

9. "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje"

10. "SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka" (izborna lista bošnjačke nacionalne manjine)

11. "Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije - BK"

12. "Liberalno zelena stranka – za slobodnu i čistiju Srbiju"

13. "Biram pravdu - biram budućnost – koalicija Snaga – prof. dr Ferid Bulić – Vasilios Provelegios – Stranka budućnosti i razvoja – Građanska stranka Grka Srbije" (izborna lista bošnjačke i grčke nacionalne manjine)

14. "Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi braća zauvek" (izborna lista ruske nacionalne manjine)

15. "Ćale, ovo je za tebe – Petar Đurić – premijer Srbije"

16. "Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju – Narodna stranka, Bunt – Prava Srbija"

17. "Albanska koalicija" (izborna lista albanske nacionalne manjine)

18. "Majka Srbija – Gruda" (izborna lista slovačke nacionalne manjine)

*Za većinske (nemanjinske) stranke i koalicije izborni cenzus je tri odsto (3%) od ukupnog broja birača koji su izašli na glasanje.

Za izborne liste nacionalnih manjina važi takozvani prirodni prag, što znači da učestvuju u raspodeli mandata bez obzira na to da li su osvojile manje od tri odsto glasova.