Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na biralištima širom Srbije na izborno jutro stvorile su se velike gužve, a Novosađani su poranili da ispune svoju izbornu dužnost.

Prvi na listi SNS Aleksandar Vučić izašao je na glasanje sa svojom suprugom Tamarom u Beogradu.

U Novom Sadu pravo glasa ima 345.914 glasača, a u redovima ispred biračkih mesta među prvima ovog jutra pojavio se lider SNS Miloš Vučević sa porodicom.

Pored njega su supruga Maja i sinovi Mihailo i Danilo.

Foto: screenshot IG/dnevnik.rs

U redu za ispunjavanje svoje građanske dužnosti strpljivo čeka i ministarka privrede u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković čeka u redu za glasanje na svom biračkom mestu u centru u Novom Sadu.