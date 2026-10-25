Politika
PORANILI DA ISPUNE GRAĐANSKU DUŽNOST! Miloš Vučević sa porodicom izašao na glasanje, Adrijana Mesarović i Maja Gojković strpljivo čekaju u redu na biralištu
- Na biralištima širom Srbije jutros su zabeležene velike gužve, a Novosađani su među prvima izašli da glasaju.
- U Novom Sadu pravo glasa ima 345.914 birača, a među prvima su glasali Miloš Vučević, Adrijana Mesarović, Maja Gojković.
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Na biralištima širom Srbije na izborno jutro stvorile su se velike gužve, a Novosađani su poranili da ispune svoju izbornu dužnost.
U Novom Sadu pravo glasa ima 345.914 glasača, a u redovima ispred biračkih mesta među prvima ovog jutra pojavio se lider SNS Miloš Vučević sa porodicom.
Pored njega su supruga Maja i sinovi Mihailo i Danilo.
Foto: screenshot IG/dnevnik.rs
U redu za ispunjavanje svoje građanske dužnosti strpljivo čeka i ministarka privrede u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović.
Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković čeka u redu za glasanje na svom biračkom mestu u centru u Novom Sadu.
(Kurir.rs/Dnevnik)
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