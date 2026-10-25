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Jutros u 7 časova otvorena su sva 104 biračka mesta na teritoriji Čačka, na kojima građani danas mogu da ostvare svoje biračko pravo na parlamentarnim izborima.

Prema podacima Gradske izborne komisije, pravo glasa ima 92.540 građana Čačka upisanih u birački spisak. Birališta će biti otvorena do 20 časova, do kada birači mogu da izađu na glasanje i opredele se za izbornu listu kojoj daju podršku.

Na gotovo svim izbornim mestima su redovi za glasanje i čeka se u proseku do pola sata.

izbori 2026 Čačak Foto: Kurir/D.Č.

izbori 2026 Čačak Foto: Kurir/D.Č.

U odnosu na parlamentarne izbore 2023. godine, broj upisanih birača u Čačku manji je za 1.817.

Gradskoj izbornoj komisiji prijavljeno je prisustvo 2.000 posmatrača.