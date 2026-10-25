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Građani sa Kosova i Metohije koji žele da iskoriste svoje biračko pravo su u ranim jutanjim satima u velikom broju krenuli u centralnu Srbiju, pošto glasanje u njihovim sredinama ni ovoga puta nije omogućeno.

Veliki redovi ispred biračkih mesta

U Raški su otvorena biračka mesta za birače iz Severne Mitrovice i Zvečana.

Birači iz Severne Mitrovice glasaju u Srednjoj školi "Kraljica Jelena", dok je za birače iz Zvečana glasanje organizovano u gimnaziji.

1/13 Vidi galeriju Srbi sa KiM glasaju Foto: TV Most

Na biračkim mestima su se nešto pre 7 časova formirali redovi, a prvi birači iskoristili su svoje pravo glasa odmah po otvaranju birališta.

Pravo glasa u Severnoj Mitrovici ima 14.709 birača, dok je u birački spisak za Zvečan upisano ukupno 5.488 birača.

Biračko mesto u naselju Ribariće, u opštini Tutin, otvoreno je jutros tačno u sedam sati, bez kašnjenja i do sada zabeleženih nepravilnosti. Na ovom biračkom mestu glasaju meštani opštine Zubin Potok, koja ukupno ima 4.276 birača.

Velike gužve zabeležene su i na biračkim mestima u Vranju.

Velike gužve u Vranju Foto: Kurir

Na prelazu Brnjak već oko šest sati ujutru formirana je veća kolona vozila, zbog građana koji su se uputili ka centralnoj Srbiji kako bi ostvarili svoje biračko pravo na vanrednim parlamentarnim izborima.

Saobraćaj se zbog povećanog broja vozila odvija usporeno.

Biračka mesta u Rači, opština Kuršumlija, na kojima na vanrednim parlamentarnim izborima glasaju meštani Kosovskog upravnog okruga, otvorena su jutros na vreme u 7 časova.

Prešli desetine i stotine kilometara da iskoriste svoje biračko pravo

Na glasanje su autobusima i privatnim vozilima krenuli Srbi iz Leposavića, Zvečana, severne Mitrovice, Zubinog Potoka, ali i iz ostalih srpskih sredina južno od Ibra, Gračanice, Štrpca, Kosovskog pomoravlja…

Oni su rekli da im nije teško da pređu više desetina pa i više od stotinu kilometara kako bi iskoristili svoje biračko pravo, jer je važno da se sačuvaju mir i stabilnost i ekonomski napredak, uz poruku da u ovim trenucima moraju da budu složni.

Prema odluci Republičke izborne komisije, birači mogu da glasaju u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu, što za deo njih znači putovanje duže od 150 kilometara u jednom pravcu.

Republička izborna komisija Srbije (RIK) donela je odluku o načinu na koji će birači s KiM ostvariti svoje biračko pravo na vanrednim poslaničkim izborima 25. oktobra pošto im Priština to ne dozvoljava tamo gde žive.

Glasači sa teritorije Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga - opštine: Leposavić, Zvečan, Kosovska Mitrovica, i Srbica glasaju u Raški, dok se iz Zubinog Potoka ide na birališta u Tutin. Vučitrn glasa na Merdaru.

U Tutinu glasaju i birači iz Metohije, iz Pećkog okruga - Istok, Peć, Klina kao i iz Prizrenskog okruga – Prizren, Suva Reka, Orahovac, Gora i Opolje.

Građani sa teritorije Kosovsko-pomoravskog okruga - opštine Kosovska Kamenica, Novo Brdo, Gnjilane i Vitina glasaju u Vranju. Iz centranog Kosova – Podujevo, Obilić, Gračanica, Priština, Lipljan, Kosovo Polje, Štrpce i Uroševac glasa se u Kuršumliji.