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LOZNICA - Lozničani su poranili da ispune svoju građansku dužnost pa su neki već posle nepuna dva minuta od otvaranja birališta ispunili glasački listić. Kraći, ili duži redovi od sedam sati bili su ispred biračkih mesta kod Gimnazije Vuk Karadžić, Osnovne muzičke škole, Vukovog doma kulture i ED.

1/5 Vidi galeriju Izbori 2026: Gužva za glasanje i u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Pravo glasa ima 74.500 građana Loznice na 96 biračkih mestа, a na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima poverenje mogu dati jednoj od 18 lista, koliko je proglasila Republička izborna komisija.

Do jednog od 250 mesta u Narodnoj skupštini Srbije pokušaće da dođe i sedam poslaničkih kandidata iz Loznice.