Do 20.000 evra bespovratne podrške za kupovinu stana, kuće ili izgradnju prvog doma: Detaljan vodič kako do novca
- Majke u Srbiji mogu da dobiju bespovratnu pomoć do 20.000 evra za kupovinu stana ili kuće, odnosno izgradnju prve nekretnine. Pravo važi za dete mlađe od godinu dana, uz uslov da majka nema nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu.
- Zahtev se podnosi pre nego što dete napuni godinu dana, tek nakon što se pronađe nekretnina i pripremi dokumentacija. Subvencija pokriva do 20% vrednosti, a ostatak se obezbeđuje sopstvenim sredstvima ili kreditom.
Majke u Srbiji mogu da ostvare pravo na subvenciju za prvu nekretninu po osnovu rođenja deteta - bespovratnu pomoć do 20.000 evra za kupovinu stana ili kuće, odnosno izgradnju prve nekretnine.
Vodič sa najvažnijim informacijama
Donosimo vodič kroz uslove koje je potrebno ispuniti, dokumentaciju koju treba pripremiti i način podnošenja zahteva, uz važno upozorenje da se pomoć ne može dobiti retroaktivno za već kupljenu nekretninu.
Ko može da ostvari pravo
Pravo može da ostvari majka koja ispunjava sledeće uslove:
- prvi put stiče stan ili kuću
- ima dete mlađe od godinu dana
- nema nekretninu u svom vlasništvu ili suvlasništvu
- prihodi supružnika ili partnera ne prelaze dve prosečne neto zarade na republičkom nivou
*Suprug ili partner može imati nekretninu, kao posebnu imovinu, ukoliko majka nije njen vlasnik ili suvlasnik.
Prvo pronađite nekretninu
Za subvenciju se ne prijavljujete unapred, već je potrebno da prvo pronađete stan ili kuću koju želite da kupite:
- Pronađite stan ili kuću koju želite da kupite
- Dogovorite cenu sa prodavcem
- Pripremite predugovor o kupoprodaji
Koliko država učestvuje
- Do 20% vrednosti nekretnine, a najviše 20.000 evra
- Izgradnja kuće u devastiranim područjima - 50%, a najviše 20.000 evra
- Preostali deo cene obezbeđujete: sopstvenim sredstvima ili stambenim kreditom
- Subvencija se ne isplaćuje unapred.
Primer
Stan košta: 100.000 evra
- Do 20.000 evra može biti subvencija države (20%)
- Preostalih 80.000 evra obezbeđujete sami ili putem kredita
- Zato unapred dogovorite sa prodavcem rokove plaćanja.
Kako podnosite zahtev
Popunite zahtev
- Popunjavate zahtev i prikupljate potrebnu dokumentaciju u skladu sa namenom subvencije (kupovina stana, kupovina kuće ili izgradnja kuće).
Predajte zahtev
- Zahtev sa dokumentacijom podnosite u jedinici lokalne samouprave prema mestu kupovine ili izgradnje nekretnine.
Predmet se prosleđuje Komisiji
- Nadležni organ proverava dokumentaciju i prosleđuje predmet Komisiji za dodelu subvencija.
Sačekajte odluku o subvenciji
- Nakon odluke Komisije, donosi se rešenje o dodeli subvencije.
*Zahtev se podnosi pre nego što dete navrši godinu dana.
Šta vam je potrebno
Dokumentacija zavisi od toga za šta koristite subvenciju
- Kupovina stana
- Kupovina kuće
- Izgradnja kuće
*Deo podataka nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti
Zapamtite redosled
- Proverite da li ispunjavate uslove
- Pronađite nekretninu
- Obezbedite ostatak novca
- Dogovorite rokove sa prodavcem
- Pripremite dokumentaciju
- Podnesite zahtev na vreme
Od početka sprovođenja ove mere, 2022. godine, podršku je dobilo više od 1.950 porodica, dok su ukupna izdvajanja dostigla više od 32 miliona evra.