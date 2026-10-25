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Majke u Srbiji mogu da ostvare pravo na subvenciju za prvu nekretninu po osnovu rođenja deteta - bespovratnu pomoć do 20.000 evra za kupovinu stana ili kuće, odnosno izgradnju prve nekretnine.

Vodič sa najvažnijim informacijama

Donosimo vodič kroz uslove koje je potrebno ispuniti, dokumentaciju koju treba pripremiti i način podnošenja zahteva, uz važno upozorenje da se pomoć ne može dobiti retroaktivno za već kupljenu nekretninu.

Ko može da ostvari pravo

Pravo može da ostvari majka koja ispunjava sledeće uslove:

- prvi put stiče stan ili kuću

- ima dete mlađe od godinu dana

- nema nekretninu u svom vlasništvu ili suvlasništvu

- prihodi supružnika ili partnera ne prelaze dve prosečne neto zarade na republičkom nivou

*Suprug ili partner može imati nekretninu, kao posebnu imovinu, ukoliko majka nije njen vlasnik ili suvlasnik.

Prvo pronađite nekretninu

Za subvenciju se ne prijavljujete unapred, već je potrebno da prvo pronađete stan ili kuću koju želite da kupite:

- Pronađite stan ili kuću koju želite da kupite

- Dogovorite cenu sa prodavcem

- Pripremite predugovor o kupoprodaji

Koliko država učestvuje

- Do 20% vrednosti nekretnine, a najviše 20.000 evra

- Izgradnja kuće u devastiranim područjima - 50%, a najviše 20.000 evra

- Preostali deo cene obezbeđujete: sopstvenim sredstvima ili stambenim kreditom

- Subvencija se ne isplaćuje unapred.

Primer

Stan košta: 100.000 evra

- Do 20.000 evra može biti subvencija države (20%)

- Preostalih 80.000 evra obezbeđujete sami ili putem kredita

- Zato unapred dogovorite sa prodavcem rokove plaćanja.

Kako podnosite zahtev

Popunite zahtev

- Popunjavate zahtev i prikupljate potrebnu dokumentaciju u skladu sa namenom subvencije (kupovina stana, kupovina kuće ili izgradnja kuće).

Predajte zahtev

- Zahtev sa dokumentacijom podnosite u jedinici lokalne samouprave prema mestu kupovine ili izgradnje nekretnine.

Predmet se prosleđuje Komisiji

- Nadležni organ proverava dokumentaciju i prosleđuje predmet Komisiji za dodelu subvencija.

Sačekajte odluku o subvenciji

- Nakon odluke Komisije, donosi se rešenje o dodeli subvencije.

*Zahtev se podnosi pre nego što dete navrši godinu dana.

Šta vam je potrebno

Dokumentacija zavisi od toga za šta koristite subvenciju

- Kupovina stana

- Kupovina kuće

- Izgradnja kuće

*Deo podataka nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti

Foto: Drazen Zigic/Shutterstock

Zapamtite redosled

- Proverite da li ispunjavate uslove

- Pronađite nekretninu

- Obezbedite ostatak novca

- Dogovorite rokove sa prodavcem

- Pripremite dokumentaciju

- Podnesite zahtev na vreme

Od početka sprovođenja ove mere, 2022. godine, podršku je dobilo više od 1.950 porodica, dok su ukupna izdvajanja dostigla više od 32 miliona evra.