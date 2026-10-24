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Bezbednosne službe sprečile su plan za izazivanje haosa na izborni dan nakon što je u Novom Sadu uhapšen pripadnik Veinove grupe sa improvizovanim eksplozivnim napravama, pancirima i takozvanim "vraninim nogama" – metalnim šiljcima namenjenim za bušenje guma i ometanje prilaska policije.

Prilikom hapšenja osumnjičenog Novosađanina, policija i bezbednosne službe zaplenile su opremu pripremljenu za izazivanje nemira, kako se sumnja, tokom izbornog dana. Pronađene su:

Improvizovane eksplozivne naprave

Različite vrste opasnog oruđa napravljenog od metalnih eksera

Zaštitnu opremu – pancire i šlemove

Obimna pirotehnička sredstva

Fitilji u konzervama Šta su "vranine noge" i čemu služe?

Kako se vidi na snimku i fotografijama do kojih je došao Kurir, među zaplenjenom opremom pronađeni su šiljci, metalni ekseri poznatiji kao krtice ili vranine noge, koji su zavareni tako da uvek okrenu jedan oštar vrh na gore.

Koriste se za bušenje guma na vozilima ili odvraćanje pešaka i vozila sa određenog područja.

Napravljeni su od kratkih metalnih eksera ili šipki spojenih u obliku tetraedra ili zvezde, tako da bez obzira na to kako padnu na tlo, jedan vrh uvek štrči prema gore.

00:05 Hapšenje Novi Sad Izvor: MUP

Proizvodnja, postavljanje ili bacanje ovakvih predmeta na javne puteve predstavlja krivično delo.

Prema informacijama iz istrage, zaplenjena oprema bila je namenjena za izazivanje teških nereda i nasilja u Beogradu na sam izborni dan, a uhapšeni je imao zadatak da obezbedi oružje i tehničku potporu za delovanje grupe.

Sumnja se da su osumnjičeni planirali da bacaju šiljke da ne bi mogla policija da im priđe.

Sprečen plan za izazivanje haosa na ulicama