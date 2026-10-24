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"Danas iznad većeg dela pretežno sunčano uz visoku oblačnost, samo na severozapadu Srbije umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najviša temperatura od 17 do 21 °S", saopštio je RHMZ u svojoj najnovijoj prognozi vremena.

Uveče i tokom noći u zapadnoj polovini zemlje (u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji) naoblačenje sa kišom uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.

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VREME NAREDNIH DANA

U nedelju u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 9 °S, a najviša od 13 do 18 °S.

Krajem dana i tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.

U ponedeljak na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje sa kišom premeštaće se dalje na istok, pa se posle podne i u ovim krajevima očekuje pretežno sunčano, kao i u utorak i sredu. Povećanje oblačnosti i padavine se očekuju u drugoj polovini sledeće sedmice.