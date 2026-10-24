Po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Dejan Lučić (75) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Dejan Lučić je, kako se sumnja, na društvenoj mreži "Tik Tok" objavio snimak u kojem je izneo lažne tvrdnje, navodeći, pored ostalog, da će na predstojećim parlamentarnim izborima doći do izborne krađe, usled čega će veliki broj nezadovoljnih građana izaći na ulice, ali da će izostati reakcija vojske i policije koje će se povući pred masom.