ŠOŠKIĆ: Pozivam sve zaposlene u tužilaštvu, policiji, sudskom sistemu i medijima da se vrate profesionalnoj etici
Dejan Šoškić sa Studentske liste pozvao je sve zaposlene u tužilaštvu, policiji, sudskom sistemu i medijima, da se vrate profesionalnoj etici, “ukoliko su je na neki način u nekom trenutku napustili”.
“Pozivam ih da se vrate ustavnosti, zakonitosti, pravilnicima, profesionalnom postupanju, čuvanju dostojanstva građana”, naveo je on gostujući u emisiji “3D - Nova dimenzija dana” na Insajder TV.
Na pitanje da li postoji ideja da se kreiraju timovi koji bi već sad komunicirali sa tehničkom vladom i usmeravali njen rad, Šoškić odgovara da je moguće napraviti komunikaciju.
“Ono što bi trebalo da postoji, to je i sposobnost svakog na svom mestu, unutar državnih organa, da procene šta je to što su eventualno činili, a da nije bilo u skladu sa pravilima dobre profesionalne prakse, etike, poštovanja punog podzakonskih i zakonskih akata i da se isprave sami od sebe”, rekao je on.
Smatra i da svi koji rade u državnim organima popravljaju sebi šanse za budući karijerni razvoj, ukoliko od danas budu postupali u skladu sa Ustavom, zakonom, podzakonskim aktima i pravilima profesionalne etike.
Šoškić je naveo da je realno da nova Vlada bude formirana u narednih mesec dana, ukoliko ne bude opstruisanja tog procesa. On je dodao da je većina potpuno jasna, te da situaciju dodatno pojednostavljuje to što nema potrebe za komplikovanim koalicionim dogovorima. Zna se, kako kaže, ko može da formira vladu, pa su samim tim i rokovi kraći.
Kurir.rs/Insajder tv