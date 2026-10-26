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Dejan Šoškić sa Studentske liste pozvao je sve zaposlene u tužilaštvu, policiji, sudskom sistemu i medijima, da se vrate profesionalnoj etici, “ukoliko su je na neki način u nekom trenutku napustili”.

“Pozivam ih da se vrate ustavnosti, zakonitosti, pravilnicima, profesionalnom postupanju, čuvanju dostojanstva građana”, naveo je on gostujući u emisiji “3D - Nova dimenzija dana” na Insajder TV.

Na pitanje da li postoji ideja da se kreiraju timovi koji bi već sad komunicirali sa tehničkom vladom i usmeravali njen rad, Šoškić odgovara da je moguće napraviti komunikaciju.

“Ono što bi trebalo da postoji, to je i sposobnost svakog na svom mestu, unutar državnih organa, da procene šta je to što su eventualno činili, a da nije bilo u skladu sa pravilima dobre profesionalne prakse, etike, poštovanja punog podzakonskih i zakonskih akata i da se isprave sami od sebe”, rekao je on.

Smatra i da svi koji rade u državnim organima popravljaju sebi šanse za budući karijerni razvoj, ukoliko od danas budu postupali u skladu sa Ustavom, zakonom, podzakonskim aktima i pravilima profesionalne etike.