Ilija Srdanović poziva sugrađane na mirno okupljanje nakon izbora, naglašavajući važnost dostojanstva.
Politika
SRDANOVIĆ POZVAO GRAĐANE DA NE PRIBEGAVAJU BILO KAKVOJ VRSTI NASILJA: Ostanite mirni i dostojanstveni (VIDEO)
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Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović oglasio se putem Instagram naloga i pozvao građane da ne pribegavaju nikakvoj vrsti nasilja.
- Poštovani sugrađani, molim vas da ostanete do kraja, a i nadalje mirni i dostojanstveni kakvi ste do sada bili. Izbori još nisu završeni, izborni rezultati nisu proglašeni. Moramo ostati dostojanstveni do kraja.
Pozvao je da ne prigovaraju nikakvoj vrsti nasilja.
- To vas moli vaša studentska lista i vaš studentski pokret. Živela Srbija!
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