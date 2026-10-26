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Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović oglasio se putem Instagram naloga i pozvao građane da ne pribegavaju nikakvoj vrsti nasilja.

- Poštovani sugrađani, molim vas da ostanete do kraja, a i nadalje mirni i dostojanstveni kakvi ste do sada bili. Izbori još nisu završeni, izborni rezultati nisu proglašeni. Moramo ostati dostojanstveni do kraja.

Pozvao je da ne prigovaraju nikakvoj vrsti nasilja.

- To vas moli vaša studentska lista i vaš studentski pokret. Živela Srbija! 

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