HAN: EU naučila svoje lekcije, pristupne pregovore vodi pažljivo

Evropska unija je naučila svoje lekcije i zato sada vodi pristupne pregovore pažljivo, izjavio je evropski komesar za proširenje Johanes Han po objavljivanju Izveštaja EK o napretku Srbije.

"Imamo neke adute pre nego što pregovori počnu, imamo mnogo aduta tokom pregovora, a kako vidimo, nažalost, nemamo skoro nikakve adute nakon pristupanja EU. Naučili smo svoje lekcije. Veoma vodimo računa o procesu tokom pregovora. Zato će verovatno biti potrebno duže vreme. Proces i pregovori su u slučaju Hrvatske trajali sedam-osam godina. Radi se o tome da se vidi da li neka zemlja zaista pravi održivi napredak u pravom smeru", rekao je Han za Dojče vele.

Upitan da kaže ko su lideri u napretku zemalja zapadnog Balkana, Han je kazao da ne voli taj termin jer može da bude pogrešno shvaćen.

"Pretpostavljam da mislite na Srbiju i Crnu Goru, koje se obično nazivaju liderima jer su već otpočele pregovore sa nama. Ali ako pogledamo šest zemalja regiona, na sreću mogu da kažem da manje-više svuda ima napretka. Naravno, ostaje još posla. Još smo daleko od tačke kojoj težimo u pogledu evropskih standarda. Ali ako posmatrate unazad duži vremenski period, videćete da ima, rekao bih, dosta napretka", rekao je on.

Evropski komesar je naveo da je napredak ostvaren u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, ekonomskom razvoju, ali da je potrebno u tim oblastima videti održivi razvoj.

"To nije samo štikliranje kad se kaže usvojili smo to i to već se radi u o implementaciji. Tu bismo hteli da vidimo više napretka u borbi protiv korupcije, jače, nezavisnije i transparentnije pravosuđe", zaključio je on.

On je kazao i da je Kosovo područje gde se mora videti kako će se nastaviti razgovor sa Beogradom ističući da je cilj da Beograd i Priština definišu odnose pravno-obavezujućim sporazumom.

Han je rekao i da je najvažnije da u regionu zapadnog Balkana i van njega postoji razumevanje da mnoge tenzije i poteškoće mogu biti prevaziđene jedino ako region sa svim svojim delovima bude deo Evropske unije.

"U regionu postoje određene fragilnosti i bilateralni problemi koji se mogu rešiti jedino ako postoji evropska perspektiva. To je još jedan razlog što na ovo gledamo kao na proces. To znači, da oni nama moraju da dokažu da čine napretke i na polju političke kulture, a to uključuje da se ne bude nacionalistički i populistički nastrojen već da se doprinosi većoj evropskoj kulturi", rekao je Han.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir