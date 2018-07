PROSEČNA PLATA DANAS NAM JE 424 EVRA Vučić: Bugarsku smo pretekli, Bosnu takođe, a i Albanija i Makedonija su iza nas (FOTO)

BEOGRAD - Prvi put smo na "malenom tragu" u vezi s razrešnjem ubistva Olivera Ivanovića, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić i dodao da prvi put imamo neka operativna saznanja o tome, koja imaju i neke logike.

"Prvi put smo na tragu nečemu što nije nelogično, ali, da li je tačno - to ćemo proveravati", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u KCS.

Upitan da komentariše nedavna hapšenja više lica, koja, prema navodima medija, prištinske vlasti pokušavaju da povežu s ubistvom Ivanovića, Vučić je rekao da bi bilo neozibljno da se tako ponašaju, da on lično jedva čeka da mu tako nesto pošalju, ali da bi to bio samo nastavak prakse, koju, kako kaže, prištinske vlasti praktikuju od početka istrage.

"Iako nam nije omogućemo na vodimo istragu na bilo koji način, sad smo na malenom tragu, a oni su još od početak pozivali i saslušavali ljude sa severa, neke i po tri sata, s namerom da potvrde ono što oni misle - da je taj i taj ubio Olivera Ivanovića, ali su svaki put morali da odustanu", rekao je Vučić.

Kako je rekao, ne misli da neko s tim sada hapšenjima može da se igra, "toliko neozbiljan valjda nije, a uveren je i dalje da će se, ne garantuje kada, otkriti istina. Dodao je još da neke od uhapsenih potražuje i Srbija, a jedna od njih je na poternici zbog ubistva.

"Nema razloga za prevremene izbore, ali..."

Vučić je rekao i da ne vidi razlog za prevremene izbore, ali da, ako ogroman broj ljudi bude insistirao na tome i ako kaže da će pobediti - ne bi isključio mogućnost da im izađe u susret. Vučić je, nakon obilaska radova na obnovi Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, na pitanje novinara da li će izbora biti u martu, kao što to tvrde stranke koje planiraju da oforme opozicioni savez, odgovorio: "oni to znaju uvek kada su izbori". On je kazao da postoje laki i teški izbori, a za opoziciju su uvek laki, pošto su laki samo onima koji gube.

- Morali smo pre vremena da idemo više puta na izbore, jer smo sprovodili najteže reforme, na koje sam ponosan - fiskalne konsolidacije, reformu kompletnog finansijskog sektora - što je moralo da bude sa vrha države sprovedeno. Ministri Krstić i Vujović obavljali su dobar posao, kao što sam uvren da će Mali obaviti dobar posao. To su bile pre svega uzašno teške mere, protiv kojih su bili svi. Ljudi su mislili da postoji ćup iz kojeg izlazi novac, a danas znaju da je potrebna zdrava ekonomija da možete da sve finansirate. Nisam želeo da tako teške mere i reforme provodimo a da narod ne pruži podršku - objasnio je Vučić.

Prosečna plata

Ukazao je da danas imamo izuzetno dobro stanje, da naša ekonomija napreduje ozbiljnom brzinom, da se smanjuje nezaposlenost, plate i penzije rastu.

- Danas je prosečna plata oko 424 evra. Ako poredite 2002. godinu, kada je prosečna plata u Hrvatskoj bila na oko 700 evra, a u Srbiji svega 146, smanjili smo razliku drastično. Uskoro će prosečna plata u Srbiji biti oko 465 evra. Mi razliku prema drugim zemljama u regionu smanjujemo ne samo proporcionalno već i u apsolutnim brojkama. Bugarsku smo pretekli, BiH, takođe, a Albanija i Makedonija su iza nas. Gledaćemo da stignemo i druge, a sledeći na redu su Rumunija i Mađarska, rekao je on.

Što se okupljanja opozicije tiče, Vučić je podsetio da će uskoro biti održani lokalni izbori u Majdanpeku i da je siguran da će taj "desničarski, tajkunski savez sa primesama fašizma" odneti ubedljivu pobedu i moći da pokaže šta su uradili. - Jedini je problem, nedostaje im sitnica, a to je da mora narod da glasa za nekog od njih- rekao je on.

Vučić je istakao da, ako dobiju narodno poverenje, on ga neće nikada gaziti.

- Za nas je glas naroda najvažniji glas. Nema tu velike filozifije. Nijedni izbori neće biti laki, ali nećemo izgubiti ni lokalne, ni druge izbore, ako ih bude, završio je on.

"Predstavnici Prištine mi svaki put 50 puta čitaju odluku MSP"

Vučić je naveo da mu predstavnici prištinskih privremenih institucija pri svakom susretu gotovo s uživanjem pominju kako smo tražili mišljenje od Međunarodnog suda pravde u slučaju kosovske nezavisnosti, što je, ponovio je, "zakucalo" našu poziciju u daljim naporima za postizanje dogovora.

Naveo je da mu potez s traženjem mišljenja od MSP na svakom sastanku pominju i Tači, Čolaku, Šalja, Kuči, pa mu još, kaže, po 50 puta čitaju odluku suda uz poruku - 'evo ti ga tvoji Jeremić i Tadić, i tako na svakom sastanku..'..

- I mi idioti još se obavežemo da ćemo svaku odluku MSP, kakva god da bude, da prihvatimo i sada, kažite mi jednu teritoriju, jednu zemlju koja je je isto to uradila... Jer to je svako morao da razume da sudije dolaze iz zemalja koje su većinski priznale nezavisnost, 23 od 25 zemalja, i da će suditi u ime tih zemalja i tako je i bilo, jedan je samo bio izuzetak - rekao je Vučić te dodao:

- I još spremili ljudi saopštenje naciji kako su pobedili.

Upitan da komentariše izjavu Haradinaja da podela ne dolazi u obzir, inače će biti rata, Vučić je rekao da realno uvek brine zbog njihove "pasionirane želje" da zauzmu sever Kosova, ali je ponovio da je zbog toga važno da se tu izbegne sukob.

- A, to što se oni vozikaju američkim džipovima, neka se vozikaju, dovoljno je da pogledate čime oni raspolažu, a čime mi, zato i želim samo da govorim o miru i stabilnosti i tu je onda važno da imate dobru vojsku i policiju, jer je to garancija - rekao je Vučić.

