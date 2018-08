DAČIĆ OŠTAR! NE PRAŠTA JEREMIĆU, TADIĆU I ĐILASU: Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova

MAJDANPEK - Povodom lokalnih redovnih izbora u Majdanpeku, koalicija SPS - Jedinstvena Srbija održala je predizborni skup u toj opštini, na kojem su se obratili predsednik SPS Ivica Dačić i predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Predsednik SPS Ivica Dačić istakao je u obraćanju okupljenim građanima Majdanpeka da Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, iako bi to mnogi želeli i istakao da je povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova njegova svakodnevna tema.

"Povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova je moja svakodnevna tema. To nije nimalo lako. Za vreme mog mandata šest zemalja je povuklo priznanje Kosova, a za vreme mandata Borisa Tadića i Vuka Jeremića preko 80 zemalja je priznalo nezavisno Kosovo", kazao je Dačić.

Dodao je da Tadić i Jeremić ne znaju ni gde se na karti nalaze te zemlje koje su povukle priznanje, te da tamo idu na letovanje. "A ja idem da povuku priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Za vreme mog mandata prvi put se na jednoj američkoj instituciji zavijorila srpska zastava" rekao je Dačić.

On je istakao da na lokalnim izborima u Majdanpeku ne učestvuju ni Đilas, ni Tadić, ni Jeremić, ni Saša Janković i naveo da za to postoje dva razloga.

"Prvi je što njihove partije uopšte ne postoje kao organizovane stranke. Drugi je što oni znaju kakvi bi rezultati bili i da im je bolje da ne učestvuju da se ne brukaju" rekao je Dačić.

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma kazao je da je takozvano nezavisno Kosovo stvorio Bil Klinton i još nekoliko neprijatelja srpskog naroda, a da je Vuk Jeremić je zacementirao i zabetonirao srpsku poziciju i pomogao kosovskim Albancima da imaju današnji status u međunarodnim odnosima.

"Zvao me je jedan albanski novinar i rekao mi je da je došlo do svađe Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja sa Bedžetom Pacolijem, jer Tači i Haradinaj hoće da Vuk Jeremić bude počasni građanin Prištine, dok je Pacoli rekao da je mnogo para potrošio na Jeremića lobirajući da on bude predsedavajući Generalne skupštine UN ", kazao je Marković.

Naveo je da Dačić ne uspeva da postigne da objasni svim zemljama koje su priznale nezavisno Kosovo ono što je radio Vuk Jeremić.

"Jeremić je lobirao da postane predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i uopšte nije radio za Srbiju. Zacementirao je i zabetonirao Srbiju pitanjem Međunarodnom sudu pravde u Hagu o Kosovu i Metohiji čiji odgovor je bio negativan po državu i građane Srbije", kazao je Marković.

Naveo je da je program koalicije SPS - Jedinstvena Srbija nepromenjen, te da je to socijalna pravda, borba protiv bele kuge i nova radna mesta.

"Veoma je bitno za Srbiju da reši centralno državno i nacionalno pitanje, a to je Kosovo i Metohija, da znamo gde smo, kako bi dovodili investitore, da plate i penzije budu veće i da se bolje živi u Srbiji" rekao je Marković u obraćanju građanima Majdanpeka.

Skupu je prisustvovao i ministar za energetiku i rudarstvo Aleksandar Antić kao i brojni drugi funkcioneri SPS i Jedinstvene Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir