NA GAZIVODAMA MIRNO, ČEKA SE PREDSEDNIK: Na brani velika zastava Srbije, među okupljenima i Radomir! Kaže, došao da vidi Vučića (KURIR TV)

GAZIVODE - Na putevima ka hidroelektrani Gazivode, u opštini Zubin potok, prvoj tački posete predsednika Aleksandra Vučića KiM, danas pre podne nema vidljivog prisustva pripadnika kosovske policije, ali je prema administrativnom prelazu Brnjak prošao jedan konvoj KPS.

Na brani hidroelektrane Gazivode se, inače, privode kraju pripreme za doček predsednika. Zaposleni HE Gazivode postavili su na branu veliku zastavu Srbije, a Vučića dočekuje i veliki baner sa porukom "Dobro došao predsedniče Srbije", dok se na samoj brani vijore se male zastave Srbije.

Na putu ka Hidroelektrani sve je mirno, kao jezero na kojem je brana, ali je kraj ekipe Tanjuga na povratku ka Zubinom Potoku prošao konvoj KPS u pravcu Brnjaka.

Dok se vrše poslednje pripreme za doček predsednika Srbije, koji je, i pored ranijeg protivljenja privremenih institucija u Prištini, insistirao da poseti i Gazivode, na branu dolaze i građani okolnih mesta, koji žele da dočekaju šefa srpske države.

Radomir Galjak, koji živi u selu Rezala, nadomak brane, rekao je da je došao, videvši radove, da se informiše kada tačno stiže predsednik, kako bi sa rođacima i ostalim meštanima došao da ga dočeka.

- Ja sam se posle sticanja penzije, pošto sam radio u Smederevu u Železari, vratio na očevinu, gde sam rođen i gde sam odrastao. Vuklo me stalno da se vratim an svoje imanje i kada sam stekao penziju ja sam se vratio, kazao je on.

Galjak smatra da predsedik vodi pravu politiku: Njegova poseta mnogo znači kao podrška za ovaj strateški jako važan objekat, a i za građane koji žive ovde. Mi koji živimo u ovom delu Kosova i Metohije podržavamo politiku predsednika i sve što je do sada uradio, naglasio je on.

On je izrazio uverenje da predsednik Srbije, od kojeg, kao i drugi građani, očekuje da čuje kakvo je stanje u dijalogu sa Prištinom, neće izneveriti srpski narod. Najavio je da će građani prirediti pravi doček predsedniku Srbije.

Hidroelektrana Gazivode, najspornija tačka današnje posete predsednika Aleksandra Vučića, za koju su prištinske vlasti tek sinoć, i tek na intervenciju SAD i EU, dale dozvolu za obilazak, od strateškog je značaja za opstanak i budućnost Srba na Kosovu i Metohiji, a, zajedno sa Trepčom i trafo-stanicom Valac, strateški veoma važna i za Srbiju u celini.

