VUČIĆ ODGOVARAO NA PITANJA PA SLUČAJNO OTKRIO I LIČNE NAVIKE: Pitali ga za pomeranje kazaljki na satu, a on rekao šta mu uveče najteže pada!

BEOGRAD - Ja ustajem rano svakako, tako da mi je svejedno - otkrio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svoje lične navike odgovarajući na pitanja novinara danas ispred KBC Zemun.

Na pitanje u vezi sa EU i njenom odlukom da dogodine nema više pomeranja kazaljki sat unazad i unapred, niti prelaska na letnje ili zimsko računanje vremena, Vučić je odgovorio da zasad ne zna za koje će se - letnje ili zimsko računanje Srbija odlučiti...

- Štaviše, ne znam ni ko je zadužen za to kod nas... Ništa se ne razumem oko toga... Ne znam ni ko je nadležan... Ministarstvo privrede, kažete? Baš neobično... Nadam se da će izabrati nešto normalno - kazao je Vučić i otkrio: "Ja samo ne mogu do kasno uveče, to do 10 ili 11... Kad imam ove večere ja već od pola 10 samo čekam kad će kraj... To uveče ja ne mogu... Ujutru u 5... u 6... ali uveče - rekao je Vučić potvrdivši da je ranoranilac.

