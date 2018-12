VUČIĆ DIREKTAN: Albanci spremni da se žrtvuju za Kosovo, u sankcije prema Srbima ušli srcem! Kažite sutra nekom našem vojnom atašeu da posle plate od 3.000 evra ide na KiM, neće nijedan!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su Albanci spremni da se žrtvuju za Kosovo, da su u sankcije protiv Srba na Kosovu i Metohiji "ušli srcem", a da mnogi u Srbiji nisu spremni toliko da se žrtvuju za srpske interese.

Vučić je novinarima u Abu Dabiju kazao da su svi koji misle da je lako "busati se u prsa" i sve odbijati neozbiljni i neodgovorni.

"Mi imamo tešku političku borbu u kojoj treba da istrajemo i da se izborimo za najviše što možemo da dobijemo. Albanci što se njih tiče imaju završenu državu i oni neće dozvoliti da to bude drugačije", kazao je Vučić.

On je dodao da je posao Srbije da traži mirno rešenje, razume svoju poziciju na KiM, u regionu i svetu, ali i da kaže da ne sme niko da gazi njen narod.

"Najlakše je tuđim rukama, nogama i glavama trgovati... Samo uzmite naše vojne i političke atašee i kažite im da idu na Kosovo i Metohiju ili negde drugde posle plate od 3-4.000 evra, e pa neće nijedan. Možda hoće, ali do prvog kišnog dana", rekao je Vučić.

Svima koji misle da je lako busati se u prsa i sve odbijati, što inače radi na svakodnevnoj osnovi, on je postavio pitanje da li su spremni, kada dođemo u tako tešku situaciju, kada više nemamo šta, i samo da leže u nekom rovu tri dana u vodi.

"Ne da pucate u nekog ili neko u vas. Samo da ležite u rovu na minus tri ili dok kiša pada tri dana. Jeste li spremni na to ili niste. Ili ste spremni samo na to kako i koliko motki uzmete i lupate mene po glavi. Albanci su veoma spremni za sve i veoma motivisani. Oni su srcem ušli u ove sankcije. To je koliko njihova prednost, toliko i nešto što im strahovito odmaže", rekao je Vučić.

Vučić je ocenio danas i da je u vreme veštačke inteligencije besmisleno da se s nekim bijete, i preneo da je princ prestolonaslednik šeik Mohamed bin Zajed al Nahjan savetovao da Srbija sačuva mir.

"On odlično poznaje situaciju u našem regionu, ali je po prvi put rekao da samo izbegnemo bilo kakav sukob i nađemo rešenje oko Kosova sa Amerikancima i Rusima, da će i Evropljani tada da budu ti koji će ga prihvatiti. On razume koliko je to važno", rekao je Vučić.

"Za 20 godina imaćete mašine koje će imati snagu milion puta veću od ljudskog uma, što je nemoguće da zamislimo u ovom trenutku. Ceo svet će da se promeni. Biće uništene brojne industrije, od transportne do građevinarstva. Ko zna šta će sve i kako da se dešava u svetu. U vreme veštačke inteligencije da gledate s nekim da se bijete je besmisleno", naglasio je Vučić u izjavi novinarima.

(Kurir.rs/Beta/Tanjug/Foto: Tanjug/Dimitrije Goll)

Kurir

Autor: Kurir