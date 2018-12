LJAJIĆ: Priština ne reaguje na apele da ukinu takse, neophodna akcija SAD i EU

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da to što Priština ne reaguje na apele Evropske unije da ukinu taksem predstavlja "zatezanje kanapa do pucanja", kao i da mora da usledi akcija SAD i EU kada je ovaj problem u pitanju.

"U protivnom ovo nije samo odnos Beograda i Prištine već utiče na percepciju celog regiona i da se opet Balkan vraća u fokus kao zona konflikta", rekao je Ljajić.

To, kaže, može dosta usporiti dolazak investitora u ovaj deo regiona jer niko neće da ulaže nestabilna područja i šteta se ne meri samo novcem, već dugoročno može biti ogromna.

On je rekao da u ovom slučaju "ne pomažu nikakve velike reči ili busanje u prsa" i da jedino političko-diplomatska aktivnost i racionalni potezi mogu da dovedu do rezultata kada je u pitanju ovaj problem.

"Morate hladne glave donositi odluke i racionalno postupati, ovde političko diplomatska aktivnost može jedno da da rezultat. Diplomatska aktivnost na duže staze daje rezultate i mislim da će to pobediti u konačnici", rekao je Ljajić.

On je istakao da bez obzira što apeli EU ne daju efekta i nisu doprineli povlačenju mera od strane Prištine ipak je primetna promena budući da je do skoro bilo nezamislivo da EU osudi neki potez iz Prištine, rekao je Ljajić.

"Do skora je bilo nezamislivo da EU osudi neki potez iz Prištine, to je do skoro bilo nepojmljivo, a sinoć na sednici Saveta bezbednosti neke zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova govorile su da je to što su učinili protivno rezoluciji 12 44 i međunarodnim dokumentima", rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.

On je ukazao da to što Priština ne reaguje i na apele EU predstavlja "zatezanje kanapa do pucanja".

On kaže da to predstavlja dodatnu radikalizaciju, ali da ne veruje da će doći do većih sukoba i konflikta.

Ipak kaže, evidentno je da se ulazi u period još dublje krize, nestabilnosti i agonije.

Ljajić je naveo da se radi o tome da Priština budući da na međunarodnom planu nije ispunila očekivanja javnosti, morala je da promeni temu zarad unutrašnjih političkih potreba.

"Posle uvođenja taksi od 100 odsto, javio se problem sa vojskom i tu se vidi da se od manjeg problema stvara veći i situacija radikalizuje u nedogled dok međunarodna zajendica kaže konačno: pa stanite ovo vodi ka nečemu što neće na dobro da se izrodi", rekao je Ljajić.

On je rekao da je od 21. novembra do 11. decembra na Kosovo i Metohiju plasirano za 30 miliona evra manje robe iz centralne Srbije u odnosu na isti period prošle godine.

"Ta šteta je ogromna i ukoliko se nastavi i ako se insistira na dodatnim tarifama, to praktično znači da je potpuno obustavljena trgovina izuzev sporadično međunarodnih brendova koji i dalje plasiraju robu", rekao je Ljajić.

On je rekao da 2. 600 malih i srednjih preduzeća iz Srbije koja su prodavala robu na Kosovu i Metohiji sada nema tu mogućnost jer posle uvođenja taksi od 100 odsto nema nikakve šanse da budu konkurentni.

On je kazao da će ova mera Prištine takođe uticati, odnosno otvoriti prostor za za alternativne kanale, šverc i, kako je dodao, različite spekulativne aktivnosti.

Ljajić kaže i da cela ova priča nije samo ekonomska i humanitarna, već ima veze i sa ozbiljnim narušavanjem elementranih ljudskih prava.

"Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju počiva na elementarnoj vrednosti poštovanja ljudskih i građanskih prava, pravo na slobodu kretanja, roba, usluga, pravo na lečenje, a ovde je sve dovedeno u pitanje", istakao je Ljajić.

Kako kaže, važno je da stanovništvo u južnoj srpskoj pokrajini ne ostane bez lekova i ostalih potrepština.

