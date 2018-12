VUČIĆ POZVAO SRBE DA NE PADAJU NA PRAZNE PRIČE: Neće Tramp slomiti kičmu Albancima, niti će Putin da slomi nekog

BEOGRAD - Neće Donald Tramp da slomi kičmu Albancima, niti će Putin da slomi nekog, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić ukazujući da su potpuno neosnovane spekulacije i nerealna očekivanja posle pisma američkog predsednika u vezi rešavanja pitanja Kosova i Metohije.

"Moramo mi sami da se dogovorimo", rekao je više puta večeras predsednik Vučić. "Naravno da je SAD više na njihovoj strani, oni su ih priznali. Ali, da li će Tramp slomiti kičmu Albancima? Neće. Neće ni Putin nekog...", rekao je Vučić.

Pustite priče koje prodaju novine, treba pričati ozbiljno i odgovorno, apelovao je Vučić.

Suština je, kaže, u našim razgovorima sa Albancima, iako krajnje rešenje za Kosovo nije moguće bez da se saglase SAD i Rusija, ali, naglasio je, niko ne može da nametne rešenje, ni SAD, ni Evropljani, ni Rusija.

On je ponovio da je cilj Srbije da postigne kompromis oko kosovskog pitanja, ali da nismo ni blizu toga, ne zato što on to ne želi, već što to ne žele Albanci. Problem je, prema njegovim rečima, Priština, od koje, ističe, ne očekuje ni da će ubuduće biti konstruktivnija.

- Oni su naučili svoj narativ da su najizrazitiji pro NATO, proamerički. Kada treba da dođu do teških rešenja, 'hajde da proširimo teritoriju, da smanjimo

prava Srbima, ukazao je on.

Vučić je preneo da je jedan od najviših funkcionera EU Ani Brbanić, kada se trudila da objasni sve šta su razlozi, rekao da ne mora da nastavlja, jer on, kako je rekao, zna o čemu se radi.

- Ana je zastala, a funkcioner je kazao da je to tako, jer zna da je Aleksandar - Vučić u razgovorima i pregovorima ozbiljan, a drugi nisu, kazao je on.

Onima koji tvrde da je već postigao dogovor, poručio je: Nemojte da pričate gluposti. Sve bih na svetu dao da smo se dogovorili. Izašao bih odmah pred ljude. Ne stidim se i ne bežim. Dan da ne ostanem više na vlasti uradio bih ono što je najvažnije za srpski narod. Obezbedili bi mir i obezbedili bi budućnost građanima na KiM, i ekonomski razvoj.

Podvukao je i da je nemoguće postići rešenje bez Rusije i SAD.

- Mi pregovaramo pod okriljem EU, naravno da je potrebna saglasnost svih velikih sila. Ako dođe do daljih ozbiljnih razgovora i dijaloga, a za to je potrebno ukidanje taksi, poručio je on.

Istakao je da nijedno rešenje neće biti bez odobrenja naroda, dodajući da sve vreme pokušava da "brod vodi uzvodno, a ne nizvodno", da se suprostavlja jednostavnim rešenjima, koja nisu solucija. - Nasukali bismo se da idemo u drugom smeru brzo i nestali kao narod, kazao je Vučić.

Naglasio je, ukazujući da budu srećni oni koji se plaše toga, da nismo blizu rešenja.

- Može iz sveta bilo ko i šta da govori, a poštujem šta kaže predsednik SAD Donald Tramp, Rusije Vladimir Putin i EU, ali znam da dogovor sa Albancima nije blizu, podvukao je on. Rekao je da je i protiv stava "sve je naše, mi mrzimo njih", dodajući da je takav njihov odnos.

- Hajde da pogledamo šta je realno, apelovao je Vučić.

"Ništa se nije promenilo, imamo podršku Putina"

Vučić je izjavio danas da Srbija ima podršku predsednika Rusije Vladimira Putina o postizanju kompromisa sa Prištinom. Vučič je novinarima u Beogradu rekao da Rusija čvrsto stoji na stavu da će podržati rešenje koje podržava Beograd.

"Suština je u sledećem, ja sam bar 10 puta razgovarao sa (Vladimirom) Putinom o Kosovu na istu temu pronalaženja mogućeg kompromisa i mislim da imam Putinovu veliku podršku za kompromisno rešenje. Pitaću ga i 17. januara (kada dođe u Beograd), pitajte ga i vi, u krajnoj liniji ne verujem da se bilo šta u međuvremenu promenilo", kazao je Vučić.

Govoreći o ulozi SAD, on je kazao da je dobra vest da SAD žele kompromis između Beograda i Prištine i napomenuo da Beograd i Priština imaju razgovore pod okriljem EU i da se u tom smislu nije ništa promenilo, a da velike sile sada "izražavaju nadu za rešenje" On je istakao da se ni do kakvog rešenja ne može doći bez njihove saglasnosti.

Kako je istakao, suština je da niko ne može da nametne rešenje bez dogovora Albanaca i Srba. "Hoću da dam svu svoju energiju da postignemo kompromis i da ne mora svaka majka da brine da li će dete da joj ide u rov kada napuni 18 godina i da se narod na KiM ne boji da pošalje u školu dete i da li će imati namirnice u prodavnci i lekove u bolnici, zato nam je potrebna pomoć i podrška", rekao je Vučić.

On je kazao da ne mogu više da se pričaju bajke i mitovi o Kosovu već da je potrebna realnost. Predsednik je ponovio da do nastavka dijaloga sa Prištinom može doći tek pošto na Kosovu povuku odluku o, kako je rekao, anticivilizacijskim taksama.

On je ukazao da postoji jedno pitanje, a tiče se odluke Međunarodnog suda pravde, na koje nije pronašao odgovor, iako je prikupio sve eksperte, a naša sreća je što kosovski Albanci nisu imali dovoljno mudre savetnike.

- Šta bih rekao Tačiju da je, umesto onoga što je govoiro u UN o Ahtisariju, govorio o presudi Međunarodnog suda pravde? Ssta bih rekao na to? Imam jedan mali odgovor i čuvam ga kao iznenađenje. Ssteta po njih je što su hteli više da se dodvore zapadu, pa su pominjali stvari koje su gluposti i nemaju vezu sa suštinskom pravničkom osnovom, rekao je Vučić.

On je kazao da je situacija po nas na terenu pogubna i pozvao da mu kažu šta mi to imamo, a šta sve možemo da izgubimo. Naglasio je da nikada neće biti da svi budu zadovoljni rešenjem.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Tanja Valič)

