KOD MENE NEMA NI KANABETA, NI TAJNIH DOGOVORA Vučić o opoziciji: Sa građanima hoću da razgovaram, a za lopove nema kanabeta... S njima ne pregovaram

Neće oni da me ubiju, nemaju oni hrabrosti za to... - dodao je Vučić posle posete Zvečanskoj

BEOGRAD - Kod mene nema kanabeta, nema tajnih dogovora, niti tajnih pregovora ni oko čega... Da pravim kompromise sa najgorim partijama u zemlji neću, ali da razgovaram sa građanima hoću - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska doma za nezbrinutu decu u Zvečanskoj.

Na konstataciju novinarke da "oni hoće da ga ubiju", Vučić je odgovorio: "Neće oni da me ubiju, nemaju oni hrabrosti za to..."

- Zato sam i došao namerno ono veče na Studio B da vide da mi ne mogu ništa - dodao je Vučić.

Na pitanje šta misli o Jeremiću, on je rekao jel to onaj što je rekao da sam poremećen i vidno narušenog zdravlja...

- To što je rekao više govori o njemu nego o meni - kazao je Vučić, a onda ponovio: "Za lopove nema kanabeta, s njima ne pregovaram. Kompromisa neće biti... Kompromise mogu samo da pravim u vezi sa budućnošću a ne sa prošlošću... Spreman sam da se borim! Inače, ne verujem ni da bi SPS sa njima i Borisom Tadićem barem dok je ovolika snaga partije koju vodim..."

O ordenu Aleksandra Nevskog

- Da postoji mogućnost da dobijem Orden Aleksandra Nevskog, čuo sam u nekom neformalnom razgovoru ali nikad nisam dobio zvaničnu potvrdu... To je najviši ruski orden i dosad su ga dobili Nikola Pašić, kralj Aleksandar, Miloš Obrneović, Karađorđe, Todor Duka... 100 godina ga nijedan Srbin nije dobio... Bila bi to za mene ogromna čast, ali nemam potvrdu niti saznanja... To je odluka Putina - kazao je Vučić.

Nervoza u Prištini zbog saznanja Beograda o ubistvu Ivanovića

Vučić je izjavio, govoreći o ubistvu lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, da će sačekati da "naše službe, naš Biro podnesu izveštaj našoj javnosti do čega smo sve stigli naredne nedelje", a onda će i sam komentarisati činjenice.

foto: Printscreen

On je rekao da je u Prištini "zavladala nevoza" nakon što je izjavio da su srpske službe na korak da saopšte ime ubice Ivanovića, jer znaju da ne izmišlja već samo iznosi istinu.

Vučić je, povodom pisanja prištinskih medija, rekao da sada puštaju "balone" da bi se nešto zataškalo, ali da će se znati šta je to i zašto to rade.

"Pričaju o prijateljstvu ali idu u memorijal posvećen Jašariju"

Vučić je izjavio danas ne vidi ništa čudno u tome što je potpredsednik Evropskog parlamenta Rajner Viland posetio Memorijalni centar "Adem Jašari" u Prekazu, jer je Nemačka podržala nezavisnost Kosova.

foto: Printscreen

"Ali nije lepo pričati o prijateljstvu za Srbijom a imati takve gestove", rekao je Vučić, posle posete dečijoj bolnici u Zvečanskoj ulici u Beogradu. "Oni su velika sila a mi mala zemlja i ostaje nam toliko da čuvamo svoje dostojanstvo i kažemo da nismo oduševljeni i da nam se takav potez ni malo ne svidja", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Tanjug/Zoran Žestić)

Kurir

Autor: Kurir