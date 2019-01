DAČIĆ: Žele slabu Srbiju, cilj nezavisno Kosovo, ali i promena Dejtona

Krajnji cilj konkretnih mera protiv Srbije, kao i pooštrene retorike, koja stiže iz regiona u poslednje vreme, po oceni ministra spoljnih poslova Ivice Dačića je slabljenje Srbije, kako bi ona priznala nezavisnost Kosova, a možda i - redefinisanje BiH.

"Možda se razmišlja i o promeni ustava, Dejtonskog sporazuma", ocenjuje Dačić za Tanjug neke geopolitičke tendencije vezane za budućnost regiona.

Komentarišući takse Prištine na srpsku robu, najavu otvaranja granica između Albanije i Kosova, podršku koju je Edi Rami za to dao makedonski premijer Zoran Zaev, optužbe iz Pogorice o srpskom hegemonizmu i mešanju u tamošnje unutrašnje stvari, te atmosferu u Hrvatskoj, on se osvrnuo i na tvrdnje da je srpska policija reagovala na protestima "Pravda za Davida" u Banja Luci.

"To je pokušaj uvlačenja Srbije u celu tu krizu sa namerom da se sve dovede u jedan isti front - da je Srbija destabilizirajući faktor u regionu. Interes Srbije nije da destabilizuje RS, niti da se meša u tamošnje političke odnose, a naročito da učestvuje u nekim policijskim akcijama", jasan je Dačić.

Jedino što Srbiju interesuje, naglašava on, je da Republika Srpska bude jaka i stabilna.

"Zato i apelujemo na sve u RS da vode računa o interesima Republike Srpske, da učine sve na smirivanju situacija, da se rešenje traži kroz institucije", poručuje Dačić.

On podseća da RS je međunarodno priznat entitet isto kao i muslimansko hrvatska federacija u okviru BiH, da Srbija postuje teritorijalni integritet BiH, ali da Srbiji niko ne može da zameri na izjavama da je životno zainteresovana za Banjaluku i Srbe koji žive u RS,.

Jer, kako kaže, ako Erdogan može da poruči da je Sarajevo turska žila kucavica, zašto mi ne možemo da kažemo da smo životno zainteresovani za RS. Dačić ocenjuje da su te optužbe deo koordinisane akcije bez ozbiljnog odgovora na pitanje - za šta se to Srbija optužuje, čime je to pokvarila odnose sa nekim susedima, šta je to sporno u odnosima s Hrvatskom, Crnom Gorom BiH. "Čitao sam da neko u Hrvatskoj opet traži od nas trista milijardi odštete za navodni genocid u ratovima devedesetih godina", navodi on i dodaje da je Srbija osudila sve zločine, da je odlučna da sudi svakome ko je kriv za bilo koji zločin.

Ali, kako kaže, "neumesno je da zemlja koja je počinila genocid nad Srbima u Drugom svetskom ratu, koja je učestvovala u genocidu nad Srbima u Prvom svetskom ratu, za koji nije platila odštetu, govori o nekoj odšteti koju Srbija treba da plati".

"U redu, onda ćemo da presavijemo tabak pa ćemo da izračunamo koliko košta 28 odsto izgubljenih života u Prvom svetskom ratu, da ne pričam o stotinama hiljada ljudi koji su pobijeni u ustašim koncentracionim logorima", poručuje Dačić.

Komentarišući to što u Banjaluku za Dan RS stižu pisma, u kojima se poručuje da je RS stvorena na ubistvima, mrtvima, pita: "A, kako je stvorena Hrvatska? Na čijim kostima? Kako su pokušali da stvore nezavisnu državu Kosovo? Proterivanjem i ubijanjem Srba...Pa, čekajte, kako je moguće da u Hrvatskoj živi 180.000 Srba, a 1991. godine je živelo 560.000", kaže Dačić i poručuje da Srbija želi dobre odnose sa svima, ali da "biti Evropljanin, ne znači biti antisrbin".

"Biti Evropljanin znači zalagati se i za svoje nacionalne i državne interese. Mi želimo dobre odnose sa svima, ali zašto bih ja rekao da je Milo Đukanović u pravu kada kaže da je Srbja okupirala Crnu Goru 1918. godine. Ja mislim da Srbija, ako Crna Gora ima pravo da traži i poništila je odluke iz 1918. godine, prva treba to da uradi, da poništi sve te odluke, jer su one bile na najveću štetu srpskog naroda".

Laž je da srpski narod van Srbije nije mogao da ima drugu državu osim kraljevine SHS, dodaje on i objašnjava da je Srbija bila pobednica u Prvom svetskom ratu, te da je "zbog Slovenije i Hrvatske ukinuta Srbija".

"Mi želimo dobre odnose sa svima, ali i čiste račune. BiH je jedan od naših najvećih partnera, Hrvatska takođe. U Crnoj Gori živi 30 odsto Srba i oni treba da budu deo vlasti u Crnoj Gori, ali crnogorsko rukovodstvo treba da prestane da ih smatra antidržavnim elementom. Istovremeno, Srbi treba da se bave položajem Srba u Crnoj Gori, a ne nekim 'svetskim temama'", kaže Dačić i apeluje da se okrenemo budućnosti, da tražimo zajedničke interese.

Zato, kaže Srbija nije preduzela ni jednu meru, nije uradila ništa što bi išlo na štetu drugih.

"Ali, ne može se očekivati da Srbija vodi politiku koja je u interesu tuđih, a ne njenih nacionalnih interesa", zaključuje on.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir