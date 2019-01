DAČIĆ: VUČIĆU, NE BRINI ZA SPS! Obrati pažnju na ljude iz SNS

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u autorskom tekstu u Kuriru oštro je kritikovao ljude u sopstvenoj partiji, ali i koalicione partnere zbog šurovanja s opozicijom. Pokazalo se da prozivke Vučića najviše sekiraju lidera socijalista Ivicu Dačića, koji mu poručuje da ne treba da brine za SPS, već da treba da se čuva svojih iz SNS i ostalih sa naprednjačke liste.

Vučić je posebno kritičan bio prema opoziciji i predstavnicima bivšeg režima koji žele da se domognu vlasti, ali nije štedeo ni Dačića i ostale koalicione partnere, niti svoje saborce iz SNS.

- I ne interesuju me njihove (predstavnike bivšeg režima koji žele vlast, prim. aut.) kombinacije s nekim ljudima iz moje partije, pojedinim koalicionim partnerima koji već razmišljaju kako bi mogli da budu jezičak na vagi i opet promene stranu - poručio je Vučić.

Dačić mu savetuje da zaviri u sopstveno dvorište.

- Sto puta sam rekao da Vučić ne brine za SPS, neka brine za ljude sa njegove liste. Oni i bez nas imaju većinu, ali tako je napravio listu da bez njegovih partnera sa liste on nema većinu u parlamentu, a oni mu ništa značajno nisu doneli u broju birača. Tako da bi bilo bolje da obrati pažnju na njih, a i na ljude iz svoje stranke. Vređa me da, posle svega šta sam zajedno uradio sa Vučićem, uopšte odgovaram na takva pitanja - izjavio je Dačić za Kurir.

Članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović kaže za naš list da je nije iznenadila izjava Vučića o koalicionim partnerima.

- Poznato je da bi neki koalicioni partneri jedva dočekali da budu jezičak na vagi, imali smo prilike to da vidimo ranije. A što se članova SNS tiče, sigurna sam da Izvrsni odbor naše stranke zna sve što je potrebno. Međutim, znate, građani su ti koji određuju u koga imaju poverenje, ko rešava probleme i kome je stalo do Srbije, a ne do kombinacija. I građani su toliko puta rekli da su Vučić i SNS ti koji se bore za Srbiju - ocenila je ona.

Jezičak na vagi

Politički analitičar Boban Stojanović smatra da Vučić na ovaj način pokušava da disciplinuje svoje saborce i saveznike.

- Nisam siguran u istinitost toga da neko iz vladajuće koalicije već sada razmišlja o prelasku na drugu stranu. Mislim da je to samo način da se koalicioni partneri malo disciplinuju, kao i ljudi unutar SNS. A oko promene strane, Vučić ne sme da zaboravi kako je 2012. godine došao na vlast, ne tako što je imao više mandata od prethodne vlasti, već tako što je "ukrao" SPS nudeći im mesto premijera i svakako da se toga plaši u budućnosti - ocenjuje on za Kurir.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da na sledećim izborima ne treba očekivati stranku koja bi imala ulogu jezička na vagi.

- SPS je samostalan u odnosu SNS, a poruka o kadrovima u SNS nužna je i korisna da bi stranka bila jača i bolje pozicionirana. Drugo, teško je verovati da će biti jezičaka na vagi u skorijoj budućnost, jer su Vučić i SNS samostalno dominantni - ocenjuje naš sagovornik.

Zorana Mihajlović Teško menjati Srbiju Mihajlovićeva smatra da je autorski tekst predsednika Vučića iskren, otvoren i odgovoran tekst, u kojem je na nju utisak ostavio deo o tome koliko je teško menjati Srbiju i koliko se uspeh ne prašta, ali da i pored svega ne odustaje.

- Jako dobro znam koliko je teško graditi nešto što niko nije gradio 30 godina i koliko je bilo teško 2018. završiti više od 100 kilometara novih auto-puteva na koridorima 10 i 11, i koliko se taj ogroman posao malo ceni u Srbiji - zaključuje ona.

Aleksandar Antić Koalicija SPS-SNS apsolutno stabilna Potpredsednik SPS Aleksandar Antić poručio je juče da je koalicija socijalista i naprednjaka apsolutno stabilna i potpuno posvećena razvoju Srbije. foto: Kurir - Imamo istu viziju moderne Srbije, zajedno sa SNS i Aleksandrom Vučićem planiramo da Srbija bude bolje mesto za život i verujem da smo u tome izuzetno uspešni - izjavio je Antić.

Dačić voli matematičke klackalice Vučić mu pamti 2008, a Tadić 2012. Dačić je u najmanje dva navrata odigrao ulogu jezička na vagi. Prvi put je 2008. napravio pravi salto mortale kada je ispalio upravo Vučića i, uprkos dogovoru, nije mu omogućio da postane gradonačelnik Beograda. SPS je tada ušao u kolo sa DS, G17 plus i SPO. foto: Marina Lopičić Četiri godine kasnije bio je, ponovo zahvaljujući matematičkoj klackalici, u poziciji da u izbornoj noći samouvereno poruči: "Možda se ne zna ko će biti predsednik, ali se zna ko će biti premijer". I postao je premijer, jer je Vučiću bio neophodan za vlast koju je preuzeo od Dačićevog dotadašnjeg partnera Borisa Tadića. SPS i SNS ostali su do danas u političkom zagrljaju, iako je Vučić i bez socijalista okupio većinu.

