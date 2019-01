BRNABIĆEVA: Ponašanje Albanaca na KiM će im se obiti o glavu

Premijerka Ana Brnabić rekla je sinoć da Priština, za razliku od Beograda, vodi politiku konfrontacije i insistiranja na barijerama i sukobima, i dodala da veruje da će se takvo ponašanje prvo obiti o glavu Albancima na KiM i da neće proći bez posledica.

Komentarišući politiku Prištine i poteze koje vuku kosovski Albanci, Brnabićeva kaže da je to upravo primer u kome bi i ona volela da reaguje impulsivno, iako to nije politika Vlade Srbije, već razumna, pametna politika.

"Trebalo bi da ne koristim reči koje bih u ovom trenutku najradije iskoristila da opišem politiku Prištine. I ovo je danas (poseta SAD) primer gde Srbija ide i kakvu politku vodi i kakvu budućnost vidi za sebe. Dok mi razmišljamo o znanju, inovacijima, tehnologiji i boljem kvalitetu života za građane Srbije, oni i dalje razmišljaju i insistiraju na konfrontacijama, na sukobima, blokadama i barijerama", rekla je predsednica Vlade novinarima u Atlanti.

To, kako kaže, nije politika budućnosti, to nije politika 21. veka i ta politika će prvo da se obije o glavu Albancima na Kosovu i Metohiji.

"Mi ćemo nastaviti da budemo konstruktivni, da se okrećemo saradnji, da se barijere uklone", istakla je Brnabić.

Ona je naglasila da se stvari ne smeju zamagljivati, iako Priština pokušava to da uradi.

"Pokušavaju da naprave situaciju koja je previše kompleksna, u kojoj ne razumete šta ko tamo radi - mislim da vode jednu te istu politiku. Treba da se vratimo na to da takse moraju da budu uklonjene, na to je pozvala i EU i više puta SAD i ostali relevantni međunarodni igrači i da pričamo o stvarima koje se tiču Briselskog sporazuma - da Priština, u aprilu će biti šest godina, ništa nije uradila od Briselskog sporazuma", rekla je ona.

Kakvi su to partneri, potpišu nešto a ne primene, upitala je premijerka i dodala da treba da se vratimo tome ko ispunjava obećano a ko ima politiku konfrontacija.

"To je ono što mi možemo da ponudimo svetu a onda oni koji podržavju Prištinu neka vide šta podržavaju", poručila je Brnabić.

Na pitanje kako da se stvari dovedu do toga da ukinu takse, jer ne slušaju ni Evropu ni SAD, premijerka odgovara: "Ja sam sigurna da će to imati posledice, zato što jednostavno ne mogu da verujem da takva politika u 21. veku ne dovodi do bilo kakvih posledica i od strane njihovih partnera u SAD i od strane EU."

Ona je dodala da Srbija danas, kao što je vodila pametnu ekonomsku politiku, sada vodi pametnu, razumnu, stratešku politiku u smislu i naših međunarodnih odnosa i pozicioniranja Srbije.

"I to je on što se dešava. Konačno imamo jednu konstruktivnu politku, razmišljamo glavom a ne emocijama i to je dovelo do toga da danas imamo jednu balansiraniju politiku naših partnera u SAD, i svakako imamo to da EU više ne priča o dve strane. To je rezultat pametne, strateške, izbalansirane politike a ne vođenja emocijama kao do sada. To je teže, mnogo je lakše reagovati impulsivno, ali mnogo je pametnije ovako", navela je premijerka.

Ona, međutim, naglašava da će biti potrebno mnogo vremena da se promeni percepcija Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir