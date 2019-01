PREMIJERKA DONOSI INVESTICIJE IZ AMERIKE: Kompanija koja već radi u Srbiji planira ulaganje od 90 miliona dolara u kampus na Novom Beogradu

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Atlanti da je sa menadžmentom kompanije NCR, koja inače posluje u Srbiji, postignut dogovor da u aprilu počnu radovi na izgradnji kampusa i da se radi o investiciji od 90 miliona dolara.

Do završetka radova treba trebalo bi da bude zaposleno 4.200 ljudi. Kampus bi trebalo da se nalazi na Novom Beogradu, u Bloku 42.

"Zadovoljni su (NCR) u Srbiji, planiraju proširenje, danas smo dogovorili da u aprilu krećemo sa radovima na kampusu. To će bii regionalni centar NCR koji će biti u Beogradu - 30.000 kvadratnih metara i investicija od oko 90 miliona dolara. Izuzetno je važno i drago mi je što smo danas postigli dogovor", rekla je premijerka novinarima u Atlanti.

foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije

Kako je rekla, za nju je važno da je NCR zadovoljan u Srbiji, da uvek imaju nove planove za investiranje, nove tehnologije i da su spremni za saradnju sa obrazovnim institucijama što je za institucije Srbije veoma bitno jer je politika vlade - transformacija ekonomije tako da se zasniva na znanju i inovacijama.

Brnabić je dodala da investicije nisu uvek u radna mesta i plate već se radi o tome da kompanije poput NCR doprinose transformaciji naše ekonomije.

Kako je istakla, za Srbiju su važni investitori koji će ulagati u obrazovanje i intelektualnu svojinu nastalu u Srbiji - tj. da se proizvod pravi našim znanjem i izvozi kao kompletan proizvod, da postoji ta dodata vrednost.

NCR je, kako je rekla, dobar primer za to.

foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije

"To je jedna od vodećih kompanija u svetu i to je dobra reklama za Srbiju da i druge kompanije dođu", kaže predsednica Vlade.

Jedna od tema razgovora bila je i strategija Vlade Srbije.

"Pokazali smo idemo na tu transformaciju ekonomije zasnovanu na znanju i inovacijama, kao i našu poresku plitiku. Mi od 1. januara imamo posebne poreske olakšice ukoliko kompanije ulažu u istraživanje i razvoj i inovacije i nadam se da će NCR dalje da se širi u Srbiji a da će biti i drugih kompanija", istakla je ona.

foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije

U NCR su , kako kaže, začudili kakav program reforme obrazovanja Srbija ima. Taj program uključuje i to da deca danas u petom razredu uče programski jezik što je veoma važno.

"Od 1. septembra programiranje će biti uvedeno kao obavezan predmet od sedmog razreda. To su sigurno u ovom trenutku najnaprednije stvari i Evropi. Pored toga, ulažemo i 94 miliona evra samo u fakultete i institute, od opreme do infrastrukture i za nekoliko godina to će , ako ovako nastavimo, sigurno izdvojiti Srbiju među zemljama u regionu a nadam se i kao zemlju inovacija u Evropi ", zaključila je Brnabić.

foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije

Stefan Lazarević, direktor NCR za Srbiju, ispričao je da je kad je NCR došao u našu zemlju osnovna ideja je bila da se iz Srbije radi osnovni vid tehničke podrške, da se zaposli 300 do 600 ljudi.

Zahvaljujući talentovanim radnicima koji pričaju više od 20 stranih jezika i imaju različite IT veštine i tehnička znanja, NCR danas u Srbiji zapošljava 3.100 ljudi sa planom da do kraja ove godine ima preko 3.600 a dok se sagradi kampus verovatno i 4.200 ljudi, rekao je on.

foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije

"Kad danas gledamo NCR u Srbiji on je mnogo drugačiji od onoga kada smo krenuli da radimo biznis u Srbiji, pre svega imajući u vidu da danas osim pružanja tehničke podrške radimo na razvoju rešenja za tehničku podršku, njihovu implementaciju i inovacijama i kao dobar primer inovacije naveo bih tim za robotiku i automatizaciju procesa koja je značajno unapredila način pružanja tehničke podrške našim klijentima", rekao je Lazarević.

foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije

Prema njegovim rečima, klijenti NCR se nalaze od Kalifornije do istočne granice Rusije zbog čega je kompanija donela odluku da napravi i kampus koji bi, prema očekivanjima trebalo da bude gotov do početka 2021. godine i u kome će svi zaposleni biti smešteni pod jednim krovom.

"Pored toga, mi kampus gledamo kao platformu za saradnju sa start ap zajednicom, akademskom zajednicom i svima koji se bave inovativnim delatnostima kako bismo zajedno u Beogradu napravili ekosistem gde bi naši ljudi mogli da budu uključeni u globalne svetske ekonomske procese", rekao je Lazarević.

Brnabić je posetila kamp NCR u Altanti, čime je zavrsila posetu SAD.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije)

Kurir

Autor: Kurir