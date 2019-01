ANA BRNABIĆ U AMERICI: Važno da imamo balansiraniji stav SAD

KOLUMBUS - Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je danas u Kolumbusu, Ohajo, da je razgovarala sa kongresmenom Stivenom Stajversom, koji je odlično upoznat sa problemom koje Srbija ima zbog taksi Prištine, i da on deli stav Vašingtona da kosovske vlasti treba da ih povuku kako bi se nastavio dijalog.

Brnabić je rekla da je Stajvers odlično upoznat sa aktuelnom situacijom.

To je bila je jedna od glavnih tema i na sastanku sa guvernerom Ohaja Majkom Divajnom koji je, takođe, dobro upoznat sa dijalogom Beograda i Prištine, rekla je ona.

Premijerka je sa njim razgovarala o tome kako SAD mogu da pomognu da njihov stav prema Beogradu i Prištini bude izbalansiraniji.

"Da ne budu uz Prištinu i protiv Srbije. Nadam se da će to biti jedan od rezultata moje posete, ako nastavimo ovakvu komunikaciju", rekla je Brnabić.

Stajvers, koji je i brigadni general u Nacionalnoj gardi, prisustvovao je sastancima koje je premijerka tamo imala.

Kako je podsetila Brnabić, kongresmen je u januaru stupio na mesto predsedavajućeg srpskog kokusa nasledivši, kako je rekla, velikog prijatelja Srbije Teda Poa koji je otišao u penziju.

"Važno je da imamo dobru komunikaciju sa njim jer je on taj koji treba da kolegama objasni situaciju sa strane Srbije, kako bi u budućnosti imali više balansiran stav Vašingtona. Odlično je i to što je on predstavnik Ohaja, jer Srbija u SAD ima daleko najbolje odnose sa Ohajom i to upravo zbog saradnje sa Nacionalnom gardom", izjavila je Brnabić novinarima u Ohaju.

Prema njenim rečima, ako postoji jedna, u potpunosti pozitivna strana odnosa Srbije i SAD u poslednjih nekoliko decenija, to je onda naša saradnja sa Ohajom.

"Zato sam ja danas ovde", rekla je premijerka, istakavši da saradnja postoji i u ekonomskoj, investicionoj, političkoj i vojnoj oblasti, kaoi civilnoj.

Stajvers je, prema njenim rečima, veoma posvećen tome da srpski kokus u Kongresu SAD bude proširen.

"I mi smo tome posvećeni. U Vašingtonu imamo sjajnog ambasadora i tim i verujem da smo uspeli da u poslednjih godinu dana, uz proslavu podizanja zastave na zgradi Bele kuće u julu prošle godine, da makar za milimetar pomerimo našu saradnju na bolje", ocenila je predsednica vlade.

Srbija želi da gradi partnerstva i prateljstva širom sveta, a odnos sa SAD nam je veoma važan, istakla je Brnabić.

Kurir

Autor: Kurir.rs/RTS/Tanjug