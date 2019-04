PREDSEDNIK U PEKINGU: Ako nas neće u EU, važno je samo da ne koče naš razvoj

Ako nas neće u EU, važno je samo da ne koče naš razvoj, i da ne uslovljavaju Srbiju s kim će da sarađuje, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom nekih stavova da EU nije potrebno dalje proširenje, uključujući Srbiju.

"Mi želimo da pripadamo društvu slobodnih evropskih zemalja", rekao je Vučić novinarima u Pekingu.

Kako je rekao, sarađujući sa EU, želeći da ispunjavamo svoje obaveze i otvaramo nova poglavlja i da neka stara zatvaramo, Srbija će raditi i sarađivati sa svim drugim zemljama.

" Mi smo ovde, u Kini, široko otvorili vrata Srbiji. Nećemo ih zatvarati i nećemo ih držati samo odškrinutim nego ćemo u puni zamah da ih otvorimo, da što više sarađujemo sa svima - Kinezima, Turcima, Rusima, Egipćanima. Svima mogućima. I naravno sa EU, to se podrazumeva", kaže Vučić i dodaje: "Samo nemojte da nam govorite - nemojte sa ovima, ali mi vas nećemo." On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara kako vidi poruku Manfreda Vebera, jednog od kandidata za predsednika EK, da Uniji u ovom trenutku nije potrebno proširenje.

Kako dodaje, biće dobro čuti od kancelarke Merkel i predsednika Makrona - hoće li nas ili neće.

"E, sad, kad vas neko ne želi... možete da jurite neko vreme, ali posle izvesnog vremena to gubi smisao", kaže on.

Srbija se, naglasio je, svakako nalazi na evropskom putu, radimo sve kako bi zemlja bila pristojna, ekonomski snažnija i demokratski uređena, ali ćemo sarađivati sa svima.

On je ukazao da, za razliku od mnogih zemalja, kod nas nema hapšenja onih koji drugačije misle, maltretiranja, batinanja, kao i da oni koji drugačije misle mogu da rade mnoge stvari, od kojih neke čak nisu u skladu sa zakonom.

"Time pokazujemo svoje slobodarsko i demokratsko opredeljenje i želimo da pripadamo društvu slobodnih evropskih zemalja. Ako nas neko neće, važno je da nam ne zaustavlja razvoj. I to je od suštinskog značaja", istakao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da nije uspeo da pronađe Veberovu izjavu, koja je i njega zainteresovala, te da je našao samo deo koji se tiče njegovog odnosa prema Turskoj.

"Video sam sukob između njega i Ciprasa i žestoku reakciju grčkog premijera, jer je Veber podržao Novu demokratiju", napomenuo je Vučić.

Dodao je da se nada dobrim porukama iz Berlina.

"Verujem u bolje poruke. A ono što ja znam jeste da će Srbija ubrzano ekonomski da se razvija i da to niko ne može da zaustavi", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir