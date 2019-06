ĐURIĆ ZABRINUT ZBOG NOVIH PRITISAKA PRIŠTINE: Presekli su kanale snabdevanja Srba, preti ima HUMANITARNA KATASTROFA! Srbija će naći način da ne ostanu GLADNI

HRANE IMA SAMO DO ČETVRTKA

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izrazio je danas zabrinutost zbog dodatnih pritisaka Prištine na Srbe na severu Kosova i Metohije i naveo da su Albanci poslednjih dana presekli kanale snabdevanja osnovnim životnim namirnicama iz centralne Srbije.

Đurić je rekao da su počele da se javljaju nestašice namirnica u opštinama na severu KiM i istakao da će Srbija naći načina da dostavi robu svom narodu u južnoj pokrajini.

Naglasio je da Priština svoje delovanje zasniva na parafiranom sporazumu od 23. februara 2012. godine koji je, podsetio je, parafirao Borko Stefanović, a prema kome je granična policija Kosova uspostavljena na prelazima Jarinje i Brnjak.

''Ta granična policija sada otima kamione i kombije sa robom, a u Kosovskoj Mitrovici nestaje roba. Mi ćemo nalaziti načine da doturimo sve što je potrebno našem narodu na KiM, Srbi ne treba da brinu'', poručio je Đurić.

Dodao je da se u okviru plana predsednika Srbije realizuje 140 projekata pomoći Srbima na KiM, kao i da je završen jedan od strateških projekata - regionalni vodovod za sever KiM koji će biti pušten na Vidovdan 28.juna.

Đurić je najavio i da će 12.jula ove godine biti biti otvoren novi objekti u Rajskoj banji u Banjskoj i da će to lečilište, osim otvorenih, imati i zatvorene bazene.

Upitan za komentar o izjavi prvog međunarodnog sudije na KiM, Šveđanina Kristera Karphamara, da su Amerikanci uticali na to da se zločini Albanaca na KiM sakriju, Đurić je pozdravio izošenje bilo kakve činjenice koja, kako je rekao, može da pomogne domaćim i međunarodnim pravosudnim organima u dokazivanju odgovornnosti za počinjene zločine.

Kako je naveo, veoma je važno što se govori o toj temi i nakon 20 godina, ali je ukazao na činjenicu da za zločine nad Srbima na KiM još niko nije odgovarao.

Dodao je da naša tužilaštva imaju 'debele' predmete za sve vođe OVK, kao i da su zahvaljujući delovanju srpskih državnih organa na Interpolovim poternicima i dan-danas Hašim Tači, Kadri Veselji i Ramuš Haradinaj.

''Neki hrabri ljudi u prošlosti formirali te predmete i odoleli političkom pritisku da se tužbe povuku. Mnogo puta je zahtevano i od predsednika Vučića i drugih članova rukovodstva Srbije da se ta stvar skloni u stranu, ali sedam godina nikom nije tako nešto palo na pamet'', rekao je Đurić.

Istakao je da je za Srbiju važno, i zbog porodica žrtava i istorijske pravde, da insistira na tome da zločinci budu kažnjeni, kao i da je važno da istupaju ljudi poput Karphamara, makar i nakon završetka mandata.

Đurić smatra da se izjava sudije može uzeti kao objektivna, naročito jer je data posle mandata što, kako je naveo, ilustruje težinu cele situacije.

Naveo je da je 2008.godine za većinu zapadnih zemalja bila zapečaćena nezavisnost Kosova, ali da je zahvaljući upornim i istrajnim višegodišnjim diplomatskim naporima, Srbija danas ponovo u igri i diskutuje se o njenim interesima.

''Danas je jasno da bez Srbije nema rešenja, a to je rezltat višegodišnjeg napornog rada'', rekao je Đurić.

Podsetio je da je13 zemalja povuklo priznanje nezavisnosti Kosova i da je Srbija sprečila članstvo Kosova u devet međunarodnih organizacija, dok pojedinci, kako je primetio, kritikuju državno rukovodstvo za to što je Kosovo primljeno u međuanrodne sportske saveze.

''To rade na najpokvareniji način, tvrde da je Briselskim sporazumom to predviđeno što nije tačno. To rade Vuk Jeremić i Dragan Đilas i njihov predstavnik na KiM, Jakšić koji na izborima za gradonačelnika severne Kosovske Mitrovice pozivao da se glasa za Gonđe Čauši'', rekao je Đurić.

Dodao je da onima koji kritikuju državni vrh smeta što je predsednik Srbije u Minsku sačuvao dostojanstvo Srbije kada je odbio da prisustvuje otvaranju Evropskih igara zbog učešća Kosova.

