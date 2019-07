VUČIĆ ISKRENO O POSETI MAKRONA: Juče mi je bio jedan od tri najlepša dana za ovih 7 godina vlasti! Makron pokazao da Srbija nije rupa na saksiji, već ima svoju budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa predsednikom Emanuelom Makronom sinoć, posle svih zvaničnih sastanaka, razgovarao još 5,5 sati, što je, kaže, važno u jednom od prelomnih trenutaka za budućnost Srbije, ali je kao sasvim poseban izdvojio Makronov govor na Kalemegdanu, u kojem je svaki građanin Srbije mogao da oseti poštovanje najsnažnijeg evropskog lidera u Evropi.

foto: Predsedništvo Srbije

"Veoma posebno sam se osećao. To mi je u ovih sedam godina jedan od tri najlepša dana - bilo je mnogo teških i mnogo lepih događaja, ali ovo sinoć je bilo nešto posebno. Makron je pokazao emociju i svaki građanin Srbije mogao je da oseti uvažavanje i poštovanje najsnažnijeg evropskog lidera u ovom trenutku i da vidi da Srbija nije neka 'rupa na saksiji' ili zabačeno mesto na mapi već da ima svoju budućnost i da ide u dobrom smeru", rekao je Vučić novinarima.

Kako je rekao, moramo još mnogo da se trudimo, da radimo još više.

"Ali, zaista sam se osećao veoma dobro i svako ko voli Srbiju morao je da oseti isto", rekao je Vučić.

Upitan da prokometariše poruke francuskog predsednika, Vučić je rekao da je njegov posao da analizira sve što je čuo od Makrona, posebno u bilateralnim susretima.

Naveo je da je sinoć, posle svih sastanaka, razgovarao sa Makronom još 5,5 sati.

U pitan šta to govori, Vučić kaže: "To govori da sam želeo mnogo toga da čujem, saznam, naučim od jednog od najvećih evropskih i svetskih lidera i da predstavim Srbiju, sve naše probleme i muke i zamolim za podršku Francuske. Gotovo nikada nisam imao toliko duge razgovore u jednom ili dva dana i to je važno u jednom od prelomnih trenutaka za budućnost Srbije." Makronov istup na Kalemegdanu ocenio je kao izuzetan.

Kaže i da je Makron fantastično talentovan političar, fascinantne energije.

"Mi u Srbiji smo naučili da nalazimo samo negativne stvari kod ljudi. On je političar ogromnog političkog entuzijazma, zainteresovan za geopolitku, ali ono čime je uspeo da kupi srca ljudi jeste njegova emocija i nepostojanje straha da govori narodu", rekao je Vučić.

Napomenuo je da posebno političari kad odu u posetu inostranstvu vole da se "zatvore u četiri zida" i razgovaraju sa petoro-šestoro ljudi i onda iznosimo zaključke.

"Pitao me je:'Jeste li vi većina u vašim zemljama", rekao sam: "Ni blizu" To je problem svih nas koji na različite načine pokušavamo da se povezujemo samo sa elitom ili sa onima sa kojima nam je prijatno da se povezujemo. On je pokazao tu razliku i govori narodu i ljudi su ga prihvatili, ne zato što su čuli mnogo lepih stvari, na primer o Kosovu, već zato što je imao emociju, jer voli Srbiju i jer je pokazao poštovanje", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir