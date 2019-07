UŽIVO VUČIĆ U JUTARNJEM OTVORENO O PRETNJAMA SINU I ĆERKI: Čuo sam komentare da je reč o psihopati, ali nije! Tu je reč o političkoj mržnji! Moja Milica je jaka, zna ona!

BEOGRAD - Smederevska železara bila je borba za koju sam mislio da je nećemo izgurati... hiljade sati rada uloženo je u to i ja sam tog dana želeo da podelim tu svoju radost jer smo spasli 5.000 ljudi i železaru za koju je trebalo d platimo 100 miliona evra samo da je uništimo i ostanemo bez ičega... Ali nekom je to smetalo... - rekao je jutros predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u jutarnjem programu gde je dodao da neko nije mogao da podnese da on govori dobre i lepe vesti pa je odgovorio komentarima i uvredama na račun njegove dece.

- Pretili su smrću mom sinu Danilu, a Milici silovanjem... Ćerku Milicu mi je nazvao kljakavom... Baš danas idem po Milicu... Kako se ona nosi sa tim? ... Milica je jaka, zna ona... Ili samo dobro krije emocije... Uvek sam mislio da sam dobar psiholog, ali... Šta bi vaš otac uradio da neko vama to kaže, šta bi on uradio... - kazao je Vučić gostujući u jutarnjem programu TV Prva.

- Čuo sam komentare da je reč o psihopati, ali nije! Tu je reč o političkoj mržnji! Pretnje moram da trpim... - kazao je Vučić i ponovio da iza pretnji njemu i njegovoj deci na Tviteru ne stoji psihička rastrojenost, već ostrašćenost i politička mržnja zbog toga što Srbija napreduje. Vučić je rekao i da nije reč o psihopati, već o dvoje ljudi koji se smenjuju u pisanju komentara, a koje prate predstavnici Đilasove stranke i drugi iz opozicije.

"Pogledao sam rekord komenatara tako da nije reč o psihičkom rastrojstvu, već o političkoj mržnji. Kako neko može da mrzi kada uradite nešto dobro za zemlju. Neko nije mogao da trpi da imamo dobre vesti i da napredujemo", rekao je. Dodaje i da je reč o ostrašćenim ljudima koji milse da imaju pravo i novinarima da drže pridike.

Vučić kaže da nema oca kojeg ne bi pogodile pretnje smrći sinu ili silovanjem ćerke, kao što su i njega, ali ističe da je njegov posao da vodi zemlju. Kaže da je taj tvit izazvao ono sto je napisao zbog uspeha u Železari Smederevo, kojom se bavio na hiljade sastanaka.

"To nije došlo preko noći. To je bila borba za koju sam mislio da je nemoguća da spasemo Železaru i 5.000 radnih mesta. Samo nam je trebalo 100 miliona evra da ugasimo železaru. Posle sve te borbe bio sam pomalo uzbuđen i ostavio poruku za nešto što je evidentn uspeh". Predsednik kaže da je država uspela da reši pitanje Železare i da je ponosno to saopštio. "Moj posao je da i dalje brinem o građanima i rešavma njihove probleme", dodao je Vučić.

O bratu

Odgovarajući na pitanje koje se tiče stalnih prozivki i na račun njegovog brata i optužbi da ima nekakve restorane, firme, Vučić je rekao: Šta on to ima? Koji je to restoran koji je on to uzeo... Jel znate vi? Ne znam ni ja, ne znaju ni oni, ne zna niko! On radi već 23-24 godine u državnoj firmi i još otplaćuje kredit za stan i to u švajcarcima - dodao je Vučić naglasivši da njega ne plaća nijedna ambasada za razliku od lidera opozicije i da je njegov posao da se bori i da radi za Srbiju.

O političkom nasledniku

Na pitanje vidi li među svojim saradnicima svog naslednika, on je rekao da ima više njih i vidu i da je spreman i da mladima prenese svoje znanje političko ali i ono što je naučio u državnim poslovima. Vučić je pomenuo i da postoji velika šansa da ove ili sledeće godine u Srbiju dođe i novi britanski premijer Boris Džonson.

- Siguran sam da ću na osnovu svog poznanstva i prijateljstva uspeti da u Srbiju posle 40 godina dovedem britanskog premijera - rekao je Vučić dodajući da u Pančevo dolazi još jedna velika fabrika i još jedna velika investicija.

(Kurir.rs/TV Prva)

