VUČIĆ O DIJALOGU S PRIŠTINOM: Vratićemo se pregovorima, ne mogu da znam kad

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se Priština i Beograd sigurno vratiti za pregovarački sto, kada dođe do ukidanja taksi, ali da ne može da zna da li će to biti do kraja godine.

"Pregovora mora da bude. I kad su strane u ratnom sukobu, mora da se sedne za pregovarački sto... Ko misli da je razgovarati loše i da je kompromis ružna reč... Ja mislim da je dobra vest. A oni koji bi želeli da vode zemlju na drugačiji način, ja im zelim sve najbolje, ali moraju da dobiju podršku građana", rekao je Vučić.

On podseća da je unapred rekao da će se premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj u Hagu zadržati 24 do 48 sati.

"Toliko se zadržao da bi proverio kakvi su hoteli u Hagu, a suštinski se zadržao jedan sat. Onda je čekao da dođe noću, da slika bude impresivnija, kako stiže u Prištinu kao veliki heroj", rekao je Vučić.

Kaže i da u centralnoj Srbiji postoje ljudi koji Haradinaja nazivaju moralnom gromadom poput lidera Saveza za Srbiju Rade Trajković, te istakao da za njega oni koji su učestvovali u progonu Srba i još tezim zločinima ne mogu da budu moralne gromade.

Upitan šta mu u vezi sa tim kaže evropski komesar Johanes Han, Vučić kaže da je on normalan čovek i da želi nastavak dijaloga, te da je o tome sinoć sa njim razgovarao tri-četiri sata.

Kaže da do nastavka dijaloga može da dođe ako se ukinu takse.

Upitan da li je EU svesna svog poraza jer ne može da ubedi Prištinu da povuče takse, Vučić postavlja kontrapitanje - zašto bilo ko misli da je to poraz EU.

"Nije, šta to njih briga? Dok nemaju sukob. To je pitanje za nas", rekao je Vučić.

Na pitanje šta im daje snagu da ne slušaju ni Pariz, ni Vašington ni Berlin, Vučić kaže da oni nisu jači od tih centara moći, a kamoli od svih njih.

"Neko tu nije apsolutno iskren, a ko, neka građani zaključe", rekao je Vučić.

Upitan šta mu kažu strani zvaničnici na to što su gotovo svi zvaničnici kosova praktično bivši članovi OVK: "Kažu mi, dobar dan, kako ste... Oni ih doveli na vlast... Svaki od njih ima neku ulicu u Prištini, još da daju ulicu i Jeremiću zbog odluke Međunarodnog suda pravde", rekao je Vučić.

On ponavlja da srpska suza nema roditelja i da ne veruje da će pravda biti zadovoljena, te ističe da nama ostaje da se borimo za sebe, pomažemo Srbima na KiM i izgrađujemo zemlju.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir